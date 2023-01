Un homme turc faisant du parapente sur un canapé rouge et regardant la télévision est la vie que nous voulons tous

Maintes et maintes fois, nous voyons des vidéos de parapente prendre d’assaut Instagram. Cependant, la récente vidéo virale vous fera vous demander à quoi pensait l’homme quand il a réussi. Dans la vidéo, on pouvait voir un Turc faire du parapente sur un canapé en regardant la télévision. La vidéo montre l’homme turc en train de préparer la glisse avec un écran de télévision attaché à un canapé. Il regarde ensuite la télévision tout en grignotant des collations.

Dès qu’il arrive au-dessus du niveau de la surface, il change ses chaussures d’une paire de chaussures à une paire de pantoufles confortables. L’homme que l’on voit dans la vidéo est Hasan Kaval, un parapentiste turc. Cette vidéo a été partagée sur le compte Twitter @weirdterrifying. Quelques instants après la mise en ligne de la vidéo, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux y ont réagi.

Un utilisateur de médias sociaux a écrit: “Il a dit” tentatives “, alors j’attendais que ce canapé tombe”. Un autre utilisateur a commenté: «C’est un meilleur canapé pour faire du parapente. Un canapé en cuir serait glissant. Deuxièmement, il y a beaucoup de vent. Comment cet homme reste-t-il si stable? J’abandonne. Je ne sais pas”. Un utilisateur a également écrit : « Il a définitivement fait du parapente. La tentative a été 100% réussie ».

Regardez la vidéo ici

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 9 millions de vues et environ 194,7 000 likes. La légende de la vidéo se lit comme suit : “Un homme tente de faire du parapente avec un canapé”.

Cette vidéo a déjà été partagée par Kaval lui-même. Tout en partageant la vidéo, il a écrit : “J’ai réalisé le projet, auquel j’ai pensé il y a deux ans, aujourd’hui. Je voudrais exprimer mes remerciements infinis à mon frère flyferhat1973, qui m’a soutenu du début à la fin du projet, avec du matériel et des outils. Aussi, je tiens à vous remercier beaucoup pour mon ami, qui a un soutien financier et moral pour la télévision et d’autres équipements. Et @ridvanmekik et @muzzybaybe merci beaucoup de ne pas me laisser seul ».

La chose la plus surprenante à propos de la vidéo était un commentaire d’Elon Musk, l’une des personnes les plus riches du monde, qui a écrit “Nice”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici