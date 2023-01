Un homme tué, un soldat abattu alors que les manifestants de «Cop City» se dégageaient

ATLANTA (AP) – Les autorités ont déclaré avoir tué un homme qui a tiré et blessé un soldat de l’État de Géorgie mercredi matin alors que des agents des forces de l’ordre tentaient d’évacuer les manifestants du site d’un centre de formation à la sécurité publique prévu dans la région d’Atlanta que les militants ont surnommé «Cop City. ”

Des agents de plusieurs forces de l’ordre menaient une opération pour évacuer les gens de la zone vers 9 heures du matin lorsque quelqu’un leur a tiré dessus et des agents ont riposté en état de légitime défense, a déclaré Mike Register, directeur du Georgia Bureau of Investigation, lors d’une conférence de presse. Un soldat a reçu une balle dans l’abdomen et l’homme qui a tiré sur les officiers a été tué sur les lieux, a déclaré Register.

Le soldat a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale, a déclaré aux journalistes le colonel de la patrouille de l’État de Géorgie, Chris Wright. Les signes vitaux du soldat sont bons et il est dans un état stable, mais il est dans l’unité de soins intensifs et “il n’est pas encore sorti du bois”, a déclaré Wright.

Register et Wright ont refusé d’identifier le soldat ou l’homme qui a été tué, citant l’enquête en cours et la nécessité d’informer les membres de la famille.

Register a déclaré que “l’opération de nettoyage” était menée dans la même zone où une poignée de personnes ont été arrêtées le mois dernier et accusées de terrorisme domestique. Le procureur du district du comté de DeKalb, Sherry Boston, a déclaré à l’époque que des personnes avaient attaqué des pompiers et des policiers avec des pierres et des armes alors que les policiers enlevaient des barricades bloquant certaines entrées du site.

Le GBI et d’autres organismes chargés de l’application des lois “embrassent le droit des citoyens de manifester, mais les forces de l’ordre ne peuvent pas rester les bras croisés pendant que des actes criminels graves sont commis qui mettent en danger la sécurité des citoyens que nous avons juré de protéger”, a déclaré Register.

Les gens “occupent illégalement” la zone et commettent des actes criminels qui mettent en danger la communauté, notamment des incendies criminels, des coups, l’utilisation d’explosifs et la pose de pièges susceptibles de blesser gravement quelqu’un, a-t-il déclaré.

Register a déclaré que quatre personnes avaient été arrêtées avec d’éventuelles accusations à venir et que la situation reste fluide.

Plus de 150 personnes se sont rassemblées pour pleurer la mort de l’homme lors d’une veillée aux chandelles mercredi soir dans le quartier Little Five Points d’Atlanta, une zone connue comme une plaque tournante des mouvements de contre-culture.

Les militants ont déclaré qu’ils n’avaient pas beaucoup d’informations sur l’incident du matin et ne connaissaient pas l’identité de la personne qui a été tuée. Mais ils ont appelé à une enquête sur la fusillade, exhortant le public et les médias à rejeter le «récit» de la police selon lequel des policiers tiraient en état de légitime défense.

Le groupe est ensuite descendu dans les rues, bloquant une intersection très fréquentée et lançant des scooters devant les voitures tandis que d’autres tenaient une grande banderole indiquant : « Les arbres donnent la vie. La police le prend.

« Arrêtez la ville des flics ! » a crié le groupe, suivi de “Si vous le construisez, nous le brûlerons !”

Gouverneur de Géorgie Brian Kemp a publié une déclaration plus tôt ce mois-ci, applaudissant les arrestations précédentes et disant “ce ne seront pas les dernières que nous supprimerons à mesure que ce projet avance”.

“Le terrorisme domestique ne sera PAS toléré dans notre État, et nous n’hésiterons pas, nous ne nous reposerons pas, nous n’hésiterons pas à mettre fin à leurs activités et à les poursuivre avec toute la rigueur de la loi”, a-t-il déclaré dans le communiqué publié sur Twitter. .

Les opposants au centre de formation protestent depuis plus d’un an en construisant des plates-formes dans les arbres environnants et en campant sur le site. Ils disent que le projet de 90 millions de dollars, qui serait construit par la Fondation de la police d’Atlanta, impliquerait d’abattre tellement d’arbres qu’il serait dommageable pour l’environnement. Ils s’opposent également à investir autant d’argent dans ce qu’ils appellent “Cop City”, qui, selon eux, sera utilisé pour pratiquer la “guerre urbaine”.

La propriété de 85 acres (35 hectares) appartient à la ville d’Atlanta mais est située juste à l’extérieur des limites de la ville dans le comté non constitué en société de DeKalb et comprend une ancienne ferme pénitentiaire d’État.

Dans un e-mail aux médias mercredi matin, les opposants au centre de formation ont déclaré qu’ils s’étaient rassemblés devant le palais de justice du comté de DeKalb lundi, Martin Luther King Jr. Day, pour exiger que Boston abandonne les charges contre les personnes arrêtées sur le site le 12 décembre. 13 et 14. Ils “ont parlé de la façon dont le mouvement pour arrêter la ville des flics continue l’histoire de résistance d’Atlanta à la violence de l’État”, indique l’e-mail.

Rj Rico, l’Associated Press