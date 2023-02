Un homme tue un ami, tente de jeter le corps à Amboli Ghat dans le Maharashtra, tombe à mort

Un homme a fini par se suicider après avoir assassiné son ami à cause d’un différend financier. Cela s’est produit après que Bhauso Mane, un habitant de Karad dans le district de Satara du Maharashtra, soit tombé sur une pente raide à Amboli ghat, alors qu’il tentait de se débarrasser du corps de son ami. Selon la police, l’assistant qui a aidé l’homme à jeter le cadavre s’est échappé. L’assistant a été identifié comme étant Tushar Pawar et il avait parcouru environ 400 km pour atteindre le ghat d’Amboli afin de se débarrasser du corps. Le défunt a été identifié comme Sushant Khillare, également résident de Karad.

Le trio a eu un différend sur une transaction d’argent dimanche. C’est alors que le couple a décidé de jeter le corps dans le ghat d’Amboli. Cependant, à la suite des événements, en jetant le corps, Mane a perdu l’équilibre et est tombé avec le cadavre et est mort.

Effrayé par ce qui s’était passé, Pawar s’est rendu dans un temple voisin, puis a appelé sa famille pour avouer le crime. La police l’a appris après qu’un habitant ait repéré l’un des corps. La police a ensuite retrouvé les corps à 10 pieds l’un de l’autre.

Pendant ce temps, il y a quelques années, deux fêtards sont morts après être tombés dans une vallée profonde de 2 000 pieds à Amboli Ghat dans le district de Sindhudurg du Maharashtra. Une vidéo de l’incident est devenue virale sur les réseaux sociaux. « Imran Garadi (26 ans) et Pratap Rathod (21 ans), qui faisaient partie d’un groupe de sept, sont tombés dans la vallée. Leurs corps n’ont pas encore été retrouvés », a déclaré Sunil Dhanawade, inspecteur de police principal du poste de police de Sawantwadi. Les victimes et leurs amis travaillaient dans un élevage de volailles à Kolhapur, a-t-il déclaré.

La police a découvert la mésaventure de la population locale et des commerçants, et a enrôlé des randonneurs du Hill Riders Group pour rechercher le duo. Les corps ont été repérés dans la vallée, mais n’ont pas encore été récupérés car de fortes pluies, de l’eau tombant en cascade sur la colline et de la brume ont rendu l’opération difficile, a déclaré l’officier.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici