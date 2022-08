Un homme tué sur place après avoir été touché par une boule de métal de 22 livres

Dans un accident bizarre, un homme a malheureusement été tué lors d’un événement des Highland Games aux Pays-Bas. Selon le Poste de New York, l’incident s’est produit dimanche 7 août au château de Geldrop où l’individu est venu en visite. L’homme de 65 ans parcourait le château lorsque la boule de métal de 22 livres lancée par un concurrent lors du tournoi est passée par-dessus le mur et l’a frappé.

Un hélicoptère de traumatologie et d’autres services d’urgence envoyés sur les lieux n’ont pas pu sauver l’homme, a indiqué la police, ajoutant qu’elle enquêtait sur l’incident.

« Le pendule est tombé, on a vu la balle passer par-dessus la haie et puis on a entendu une femme crier très fort. Ce n’était pas un spectateur… donc il n’a pas du tout vu le ballon arriver », a déclaré un témoin cité par le Poste:

L’identité du touriste n’a pas été révélée. Les services d’urgence ont tenté une RCR mais il n’a pas pu être réanimé, selon la police du Brabant.

L’événement sportif a été annulé après l’incident tragique, le Poste dit le rapport.

Selon l’Encyclopaedia Britannica, les Highland Games, à l’origine, étaient des réunions sportives organisées dans les Highlands écossais. Les jeux ont pour origine des compétitions impromptues lors d’assemblées de clan convoquées par les chefs pour la chasse, les exercices militaires et la conduite des affaires du clan en général, a-t-il ajouté.

Une rébellion en 1745 mit fin à ces rassemblements. Les jeux sportifs écossais modernes ont commencé 90 ans plus tard. Il y a actuellement environ 40 réunions et rassemblements majeurs rien qu’en Écosse.

Le lancer du marteau est une caractéristique traditionnelle des jeux depuis l’Antiquité.

