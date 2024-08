Un homme tue ses frères et sœurs et sa nièce dans un apparent meurtre-suicide suite à la vente de la maison de sa défunte mère, selon la police

Joseph DeLucia, Jr., 59 ans, aurait tué sa famille dans la maison de sa défunte mère à Long Island, New York, avant de rencontrer un agent immobilier pour vendre la maison, a déclaré la police

Cinq personnes sont mortes dans un apparent meurtre-suicide, dimanche 25 août, dans une maison de Long Island, New York, quelques instants avant de rencontrer un agent immobilier pour discuter de la vente de la maison familiale, ont indiqué les autorités.

Le tireur présumé, Joseph DeLucia, Jr., 59 ans, était bouleversé par la mort récente de sa mère de 95 ans et par le fait que la maison de Syosset où il vivait avec elle allait être vendue, a déclaré le capitaine du département de police du comté de Nassau, Stephen Fitzpatrick, lors d’une conférence de presse visionnée par PEOPLE le lundi 26 août.

« La perception de Joseph Jr. était qu’il était exclu du testament et qu’il allait être déplacé sans avoir où aller », a expliqué Fitzpatrick.

« À cause de cette perception », DeLucia a tué sa famille, a-t-il poursuivi, soulignant que DeLucia avait « des problèmes mentaux dans le passé, des problèmes psychologiques qui nous ont été signalés et que nous n’avons pas confirmés ».

Theresa DeLucia, 95 ans, est décédée le 19 août et ses funérailles ont eu lieu le 23 août.

« Trois jours plus tard, cet incident s’est produit », a déclaré Fitzpatrick lors de la conférence.

Dimanche, juste avant midi, les frères et sœurs et la nièce de l’homme se sont réunis à la maison pour rencontrer un agent immobilier, a-t-il noté.

« Ils ont amené un Starbucks et ils se sont rassemblés dans le coin salon », a-t-il dit. « Le frère (DeLucia) est resté sur place. »

Pendant qu’ils attendaient l’agent immobilier, DeLucia « a décidé ce jour-là de se procurer un fusil de chasse Mossberg chargé, calibre 12, s’est approché d’eux à l’arrière de la maison et, depuis la cuisine, a tiré 12 coups, les touchant tous les quatre plusieurs fois », se souvient Fitzpatrick.

Le commissaire de police du comté de Nassau, Patrick Ryder, a déclaré qu’il s’agissait de l’une des scènes de crime les plus « horribles » qu’il ait jamais vues lors de la conférence.

Les victimes ont été identifiées comme étant Joanne Kearns, 69 ans, de Tampa, Floride ; Frank DeLucia, 64 ans, de Durham, Caroline du Nord ; Tina Hammond, 64 ans, d’East Patchogue, New York ; et sa fille, Victoria Hammond, 30 ans, également d’East Patchogue.

Les agents qui ont répondu à un rapport concernant des coups de feu tirés sur la maison de Wyoming Avenue ont trouvé DeLucia sur la pelouse avant, a déclaré Fitzpatrick.

« Il a ensuite pris l’arme, est sorti sur la pelouse devant la maison et a crié sans discernement ce qui s’était passé », a-t-il déclaré. « Un voisin l’a entendu faire cela, a appelé le 911, et c’était notre interlocuteur. Il s’est alors tiré une balle dans la poitrine et s’est suicidé. »

Les cinq victimes ont été déclarées décédées sur place par un médecin de la police du comté de Nassau, a indiqué le département dans un communiqué. déclaration.

La police a déjà été appelée au domicile une fois en 2022 pour un contrôle du bien-être de DeLucia, a déclaré Fitzgerald.

À ce moment-là, DeLucia « ne présentait aucun signe indiquant qu’il était dangereux pour lui-même ou pour les autres » et pouvait être emmené à l’hôpital « contre son gré » pour une évaluation psychiatrique, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Ryder a déclaré que cela n’était « pas confirmé, mais des voisins ont rapporté que (DeLucia) avait déclaré dans le passé que si vous entendez des coups de feu, ne vous embêtez pas à appeler le 911 car il sera trop tard ».

Les membres survivants de la famille ont déclaré à la police que DeLucia ne serait pas exclue du testament, NBC New York signalé.

« Si quelqu’un pense que quelqu’un a des problèmes, il devrait nous appeler », a déclaré Fitzpatrick. « Nous ne disons pas que cet incident aurait pu être évité, mais peut-être qu’il aurait pu l’être. »

Le fusil à pompe utilisé par DeLucia était détenu légalement, a-t-il expliqué.

« Mais s’il a été signalé comme étant mentalement instable, il pourrait être illégal pour lui de posséder cette drogue », a noté Fitzpatrick.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, veuillez contacter la ligne d’assistance téléphonique Suicide and Crisis Lifeline 988 en composant le 988, en envoyant un SMS avec le mot « STRENGTH » à la ligne de crise par SMS au 741741 ou en vous rendant sur 988lifeline.org.

