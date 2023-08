Un homme tue sa femme "Acheté" Pour Rs 70 000, Dumps Body In Delhi Forest : Des flics

Un homme aurait étranglé sa femme qu’il avait épousée après l’avoir achetée pour 70 000 roupies car il n’était pas satisfait de son « comportement » et aurait jeté son corps dans une zone forestière de Fatehpur Beri, dans le sud-ouest de Delhi, a annoncé mercredi la police.

Le mari accusé Dharamveer ainsi que deux autres personnes – Arum et Satyavan – qui l’ont aidé dans le meurtre ont été arrêtés, ont-ils déclaré.

Samedi, un appel PCR a été reçu concernant le corps d’une femme retrouvé dans une forêt près de la frontière de Jheel Khurd à Fatehpur Beri. La police s’est précipitée sur les lieux et a pris possession du corps, a déclaré le commissaire adjoint de la police (sud), Chandan Chowdhary.

La police a ouvert une enquête sur l’affaire et grâce à une surveillance technique et manuelle, le mouvement d’un pousse-pousse vers 01h40 samedi a été jugé suspect, a-t-elle déclaré.

L’itinéraire de l’autorickshaw a été suivi et son numéro d’immatriculation identifié. Son chauffeur Arun, un habitant de Chhatarpur, a été appréhendé près de la route de la bande de Gadaipur, a indiqué le DCP.

Arun a identifié le défunt comme étant Sweety, l’épouse de Dharamveer. Il a avoué que lui et ses beaux-frères Dharamveer et Satyavan, tous deux habitants de Nangloi, avaient tué Sweety par strangulation près de la frontière de l’Haryana et jeté le corps dans la forêt, a déclaré l’officier de police.

Le conducteur a déclaré à la police qu’il était au courant de la topographie de la zone et que l’accusé a choisi la zone forestière pour la commission du crime et l’élimination du corps, a-t-elle déclaré.

Arun a déclaré que Dharamveer n’était pas satisfait du comportement de sa femme car elle s’enfuyait souvent de chez elle pendant des mois sans aucune information.

Il a également révélé que personne ne connaît les parents ou les antécédents familiaux de la victime car Dharamveer l’avait épousée en payant Rs 70 000 à une femme, a déclaré le DCP.

L’accusé a dit que Sweety n’avait jamais parlé de ses parents ou des membres de sa famille. Elle a seulement dit qu’elle était originaire de Patna dans le Bihar, a indiqué la police.

Une affaire relevant des articles 302 (meurtre), 201 (disparition de preuves d’infraction ou communication de fausses informations au délinquant) et 34 (intention commune) du Code pénal indien a été enregistrée au poste de police de Fatehpur Beri en relation avec le meurtre de la femme, disaient-ils.

L’auto-pousse-pousse utilisé dans la commission du crime a été saisi, a indiqué la police, ajoutant qu’une enquête plus approfondie dans l’affaire est en cours, a indiqué le DCP.

L’enquête préliminaire a révélé que les accusés avaient emmené la femme avec eux sous prétexte de la déposer dans une gare.

On soupçonne que le mari de la victime a donné de l’argent à une connaissance de sa femme. On ne sait pas non plus où la femme avait l’habitude d’aller après avoir quitté la maison de son mari, a indiqué la police, ajoutant que ces faits sont en cours de vérification.

