Un homme tué par un lancer de marteau aux Highland Games

Un homme de 65 ans tué par l’objet lors de l’événement aux Pays-Bas

La tragédie a frappé dimanche aux Open Highland Games aux Pays-Bas lorsqu’un marteau de 22 livres lancé par un concurrent a tué un visiteur de 65 ans au château de Geldrop où se déroulait l’événement sportif.

Des témoins ont déclaré que l’homme n’était pas un visiteur regardant l’action lors de l’événement de lancer de marteau, mais se promenait plutôt dans les jardins du château sur le site près d’Eindhoven.

Alors que le monsieur âgé profitait de sa promenade, cependant, une boule de métal de 22 lb “volé au-dessus d’une haie” et l’a tué instantanément quand il l’a frappé de l’autre côté.

“Le pendule est tombé, on a vu la balle passer par-dessus la haie, puis on a entendu une femme crier très fort”, a expliqué un témoin au site d’information local Omroep Brabant.

“Ce n’était pas un spectateur… donc il n’a pas du tout vu le ballon arriver”, ils ont ajouté.

Lire la suite Qu’y a-t-il sous le kilt ? Les Highland Games peuvent inclure des “événements non binaires” après des menaces de réduction du financement

Comme l’événement a été rapidement stoppé, les services d’urgence, y compris un hélicoptère de traumatologie, sont arrivés sur les lieux mais n’ont malheureusement pas pu sauver la victime.

“Quand les choses ont mal tourné, certaines personnes de l’organisation ont immédiatement couru vers la victime. Ils ont commencé la RCR”, a expliqué le même témoin, tandis qu’un autre a donné un récit séparé de la tragédie au même média.

“Nous n’étions pas autorisés à nous tenir là où le ballon a atterri [on the event’s field]”, ils ont dit. “Mais les gens pouvaient marcher derrière la haie. En bas, c’était ouvert, donc on voyait leurs pieds et les poussettes, devant lesquels ils passaient. Nous étions étonnés de cela avant.”

“Le garçon qui a balancé le ballon était complètement bouleversé. Ce n’était pas une recrue, mais vraiment un joueur de haut niveau, qui avait déjà participé à de grandes compétitions auparavant”, il a été ajouté.

Également à Omroep Brabant, le président des organisateurs de l’événement Foundation Village Marketing Geldrop-Mierlo, Adri Geerts, a déclaré qu’ils étaient “Abasourdi que quelque chose comme ça puisse arriver.”

“Vous ne vous y attendez pas, c’est la plus grande catastrophe qui puisse nous arriver à tous. Nous sommes dévastés”, Geerts a déclaré.

“Je me sentais super excité à propos de l’événement et de tous les gens qui étaient là. Que quelqu’un meure ensuite à cause d’un accident, ça me rend super triste”, a-t-il déploré, tout en expliquant que les concurrents désemparés reçoivent une aide aux victimes.

Lire la suite Un deuxième accident cycliste aux Jeux du Commonwealth entraîne l’abandon de l’événement (VIDEO)

Quant au concurrent qui a lancé le marteau, Geerts a déclaré qu’il ne lui avait pas parlé personnellement mais savait qu’il était “complètement hors de lui”.

“Cela n’aurait jamais dû lui arriver” a souligné Geerts.

“Ce sont des joueurs qui pratiquent ce jeu au niveau international à un haut niveau et avec beaucoup d’expérience et sont extrêmement expérimentés, mais apparemment un accident peut arriver.”

L’épreuve de lancer est l’une des parties les plus traditionnelles des Highland Games, qui ont des origines écossaises, et voit les concurrents balancer un “marteau” près de leur tête, puis le lancer aussi loin qu’ils le peuvent.

Le marteau se compose d’un poteau en bois auquel est attachée une boule de métal pesant généralement 22 livres pour les hommes et 16 livres pour les femmes, ce qui aide à expliquer pourquoi la tragédie s’est produite.