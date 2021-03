Un homme tué par un éléphant sauvage en essayant de cliquer sur Selfie avec lui dans le Chhattisgarh

Un homme de 21 ans a été piétiné à mort par un éléphant sauvage dans un village du district de Raigarh dans le Chhattisgarh dimanche alors qu’il tentait de prendre un selfie avec l’animal, a déclaré un responsable de la forêt.

L’incident a eu lieu dans la matinée dans le village de Gudhyari sous la forêt de Sarangarh lorsque le défunt, identifié comme Manohar Patel, et ses trois amis essayaient de cliquer sur un selfie avec l’éléphant, a déclaré Pranay Mishra, officier forestier divisionnaire (MPO) de la forêt de Raigarh. division.

Une énorme foule de résidents locaux s’était rassemblée dans le village lorsque les responsables forestiers tentaient de chasser l’éléphant dans la jungle, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Patel et ses trois amis se sont approchés du pachyderme tout en prenant des photos avec l’animal sur leurs téléphones.

« L’éléphant s’est soudainement chargé vers eux, à la suite de quoi trois d’entre eux ont réussi à s’échapper de l’endroit pendant que le jumbo attrapait Patel et le piétinait à mort », a-t-il déclaré.

Ayant été alerté, le personnel de la forêt et de la police est arrivé sur place et a déplacé le corps pour une autopsie, a-t-il ajouté. Les proches du défunt ont reçu une aide immédiate de 25 000 roupies, a indiqué le responsable.

Selon les responsables forestiers, c’était la même femelle éléphant qui avait attaqué et tué une femme âgée dans le village de Malda de la région vendredi. Cet éléphant était entré dans la région de Sarangarh depuis la forêt de Saraipali du district voisin de Mahasamund avec son petit il y a quelques jours.

Il était apparemment de très mauvaise humeur car il a été séparé de son mollet dimanche, ont-ils déclaré.

Le personnel forestier essayait d’unir les deux et d’assurer leur passage en toute sécurité dans la forêt profonde, ont-ils ajouté. Plusieurs incidents de conflit homme-éléphant ont été signalés dans le passé dans les districts boisés épais du nord de Chhattisgarh, comprenant les districts de Surguja, Surajpur, Korba, Raigarh, Jashpur, Balrampur et Corée. La région a été témoin de plusieurs meurtres de villageois et de dégâts généralisés aux maisons et aux récoltes par des éléphants voyous.

Plusieurs incidents de conflit homme-éléphant ont été signalés dans le passé dans les districts boisés épais du nord de Chhattisgarh, comprenant les districts de Surguja, Surajpur, Korba, Raigarh, Jashpur, Balrampur et Corée.

La région a été témoin de plusieurs meurtres de villageois et de dégâts généralisés aux maisons et aux récoltes par des éléphants voyous.