Un homme tué par la police de l’Indiana après avoir été soupçonné d’avoir tué 2 personnes

ANGOLA, Ind. (AP) – Un homme soupçonné d’avoir tué deux personnes tôt dimanche dans le nord de l’Indiana a été tué par balle lors d’une fusillade avec la police, ont annoncé les autorités.

La rencontre entre l’homme et des officiers locaux et étatiques s’est produite vers 5h30 du matin en Angola, une ville d’environ 9 000 habitants située près des frontières de l’Indiana avec le Michigan et l’Ohio. C’était près de cinq heures après que la police a découvert les corps de deux hommes devant une maison locale, a déclaré la police de l’État de l’Indiana.

L’homme a échangé des coups de feu avec la police, puis s’est enfui à pied. Au cours d’un autre échange, il a été frappé au moins une fois et tué, a indiqué la police d’État.

L’homme “correspondait à la description de la personne soupçonnée d’avoir tiré sur les deux hommes” vers 1 heure du matin, a indiqué la police d’Etat.

Aucun nom n’a été dévoilé.

The Associated Press