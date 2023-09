Un homme tué et un autre hospitalisé après qu’une baleine ait heurté un bateau au large de l’Australie | Actualités sur la faune

La police affirme que la violation d’une baleine pourrait avoir fait basculer le bateau et jeter deux occupants à l’eau au large de Sydney.

Un homme est mort et un autre a été hospitalisé en Australie après qu’une baleine ait heurté et renversé leur petit bateau lors d’une sortie de pêche, ont indiqué les autorités.

Les deux hommes ont été éjectés du bateau lorsque celui-ci a été heurté samedi vers 6 heures du matin, heure locale (20h00 GMT vendredi), dans les eaux au large de La Pérouse, à environ 14 km au sud-est de Sydney.

Les personnes à bord d’un deuxième bateau ont donné l’alerte après avoir repéré un bateau de 4,8 mètres inoccupé dans l’eau, a indiqué la police.

Le capitaine de 53 ans a été sorti de l’eau à proximité, soigné par les ambulanciers et transporté à l’hôpital, où il se trouvait dans un état stable, selon les autorités. Un deuxième homme, âgé de 61 ans, a perdu connaissance et est décédé sur le coup.

Le bateau « était susceptible d’avoir heurté ou été impacté par une brèche de baleine, provoquant l’inclinaison du bateau, éjectant les deux hommes », a indiqué la police dans un communiqué.

Le surintendant par intérim de la police des eaux, Siobhan Munro, a décrit la collision comme un « accident tragique » et a raconté comment le capitaine du bateau avait tenté de serrer son compagnon « aussi près qu’il le pouvait » pour tenter de le sauver.

Selon la chaîne nationale australienne ABC, Munro a déclaré que les hommes auraient pu rester dans l’eau pendant 45 minutes avant d’être secourus.

Un homme est décédé et un autre a été transporté à l’hôpital après une collision mortelle avec une baleine tôt le matin à Botany Bay à Sydney. https://t.co/4G7ybNq7fd – ABC Nouvelles (@abcnews) 29 septembre 2023

Bien que l’Australie possède un vaste littoral et que ses eaux abritent 10 grandes et 20 petites espèces de baleines, les décès humains causés par les baleines sont rares.

Les baleines à bosse et les baleines franches australes se déplacent vers le nord vers des aires de reproduction plus chaudes pendant les mois d’hiver australiens, puis reviennent vers le sud entre septembre et novembre.

« À l’heure actuelle, il y a beaucoup de baleines et de nombreux exemples de baleines pénétrant à côté des bateaux », a déclaré Munro.

Le directeur exécutif de New South Wales Maritime, Mark Hutchings, a déclaré que les personnes sur l’eau devaient rester à 100 mètres d’une baleine adulte et à 300 mètres si la baleine accompagne un veau.

« Les baleines ne sont pas là pour faire du mal à qui que ce soit, mais ces interactions peuvent se produire », a déclaré Hutchings à ABC.

L’accident survient moins de deux semaines après qu’une baleine à bosse de quatre mètres a été frappée à la tête par l’hélice d’un bateau au large des côtes de l’Australie occidentale.

En juin, huit Danois ont été secourus lorsque leur voilier a chaviré dans l’océan Pacifique après une collision avec une ou deux baleines.