Un HOMME a été tué et trois autres – dont un enfant – ont été blessés après que des coups de feu ont éclaté devant une épicerie de Memphis samedi soir.

Le département de police de Memphis a déclaré qu’il enquêtait actuellement sur les causes de la fusillade devant le Western Park Food Market à 17h20.

Des coups de feu ont d’abord été tirés sur le Wells Auto Center, près de l’intersection de Western Park Drive et South Third Street, a annoncé la police.

Un homme a été transporté de la scène à l’hôpital régional voisin, mais est décédé plus tard des suites de ses blessures, ont indiqué des responsables.

Un enfant et une femme ont également été frappés et emmenés à l’hôpital dans des conditions non critiques.

De plus, un deuxième homme est arrivé au même hôpital en véhicule privé et serait stable.

Selon WREG-TV, plus de 60 marqueurs de preuves ont été placés autour du supermarché dans trois zones différentes – y compris à l’extérieur de Wells Auto.

Aucune autre information n’est actuellement disponible.

On ne sait pas si un suspect a été identifié.

Une enquête est actuellement en cours, a déclaré MPD.

Plus à venir…

