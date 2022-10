Un homme tué dans le métro de New York après que des vêtements se soient retrouvés coincés dans la porte du train | Nouvelles américaines

Un homme a été tué après que ses vêtements ont été pris dans une voiture de métro qui l’a traîné sur les rails devant un train venant en sens inverse à New York.

Le décès du jeune homme de 20 ans survient lundi trois jours après que David Martin, 32 ans, a été poussé devant un train, apparemment au hasard, et s’est cassé la clavicule.

Un ancien détenu nommé Lamale McRae, 41 ans, a été arrêté pour l’attaque.

La semaine dernière, un homme de 26 ans a été blessé à la jambe lorsqu’il a été poussé devant un train, encore une fois apparemment au hasard.

Un sans-abri, soupçonné de l’avoir agressé, a été arrêté.

La violence dans les métros de la ville a mis les New-Yorkais sur les nerfs en raison d’une augmentation de la criminalité dans la Big Apple.

La gouverneure de l’État, Kathy Hochul, qui doit être réélue dans trois semaines, et La ville de New York Le maire Eric Adams a tous deux annoncé son intention d’augmenter le nombre de policiers patrouillant dans le métro.

“Nous nous battons tous pour notre ville, mais il reste encore du travail à faire. C’est pourquoi nous investissons dans les services de santé mentale, plus d’agents dans le métro et plus de logements abordables”, a déclaré Adams, qui a été critiqué pour sa réponse à la attaques dans le métro, a déclaré dimanche sur Twitter.

En janvier, Michelle Go, 40 ans, est décédée après avoir été poussée devant un train à Times Square.

Son meurtre a été considéré comme faisant partie d’une vague d’attaques anti-asiatiques dans les villes américaines.

En avril, un homme armé a lancé des bombes fumigènes et ouvert le feu dans une rame de métro, blessant plus de 20 personnes. Un suspect a été interpellé le lendemain.

La Metropolitan Transportation Authority a annoncé qu’elle installerait des caméras dans toutes les voitures du métro de New York.