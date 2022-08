Un homme tué après que sa maison a « explosé » dans un incendie, la laissant « endommagée à 100 % » alors qu’un héros improvisé est blessé

Un HOMME est mort et un autre blessé après l’explosion d’une maison suite à un incendie.

La police a été appelée à Spalding, Lincs, à la suite d’informations faisant état d’une explosion aux premières heures de la matinée.

Un homme est mort dans une explosion suite à l’incendie d’une maison Crédit : Google Maps

L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, a été tragiquement déclaré mort sur les lieux.

Un deuxième homme a été soigné pour des brûlures après avoir héroïquement tenté de l’aider.

La police a déclaré que la maison avait subi “100% de dégâts” à la suite de l’incendie.

Ils lancent maintenant un appel à toute personne ayant des informations à se manifester.

Un porte-parole a déclaré: “La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête et nous gardons l’esprit ouvert alors que les experts du service d’incendie et de sauvetage du Lincolnshire enquêtent aujourd’hui.

“Nous encourageons les gens à ne pas spéculer pendant que nous enquêtons sur la cause.

“Des agents resteront dans la zone pendant les prochains jours pour mener des enquêtes.”