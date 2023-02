Un homme trouve un rat dans un paquet de pain livré par Blinkit.

Non seulement la livraison de nourriture, mais les applications en ligne ont simplifié la vie en donnant le coup d’envoi aux expéditions d’épicerie à domicile. Cependant, pour cet utilisateur de Twitter, commander du pain en ligne s’est avéré être l’une des expériences les plus désagréables de toute sa vie. Le problème n’était pas que le pain était rassis, mais il a été choqué de trouver un rat vivant à l’intérieur du paquet du produit. Identifié comme étant Nitin Arora, le consommateur a utilisé Blinkit pour obtenir une livraison instantanée de l’article d’épicerie. Mais le colis l’a laissé effrayé toute sa vie.

Partageant une photo du paquet de pain comme preuve, l’utilisateur a révélé sa désagréable expérience sur Twitter. Il a écrit: «Expérience la plus désagréable avec Blinkit, où un rat vivant a été livré à l’intérieur du paquet de pain commandé le 1.2.23. C’est alarmant pour nous tous. Si la livraison en 10 minutes contient de tels bagages, Blinkit, je préfère attendre quelques heures plutôt que de prendre de tels articles. Le tweet consistait également en une capture d’écran de sa conservation auprès du service client de l’application en ligne. Au cours de la brève interaction, le dirigeant de Blinkit a assuré au client que l’incident avait été transmis pour enquête de sa part.

Ce faisant, l’exécutif s’est également excusé pour les désagréments subis par le consommateur. Jetez-y un œil ici :

L’histoire de livraison inhabituelle de Nitin Arora a laissé Twitter sous le choc, et un déluge d’utilisateurs a exigé que l’affaire fasse l’objet d’une enquête approfondie non seulement par Blinkit, mais même par les autorités de sécurité alimentaire. Un utilisateur a écrit: «Autant que English Oven et Blinkit doivent expliquer cela. Je me demande si notre autorité de sécurité alimentaire audite réellement ces endroits de temps en temps et vérifie la « sécurité ». »

Un autre a commenté : « Blinkit ‘Mieux vaut tard que jamais’. Essayez de vous assurer d’une livraison bonne et sûre.

Un autre a ajouté : « Le service de sécurité alimentaire devrait répondre à cela. Ils ne devraient pas continuer à fermer les yeux.

Pendant ce temps, un utilisateur a ajouté: “Si je trouvais un rat, j’appellerais la police. C’est tellement dangereux.

Bien que le problème ait été immédiatement aggravé, on ne sait pas encore comment la société de livraison en ligne a compensé cet inconvénient majeur.

