Un homme trouve un moyen permanent de se souvenir de ses défunts grands-parents

Bien que faire le deuil d’un décès ne soit jamais facile, la perte d’un grand-parent peut poser un défi pour apprendre à faire face en raison de la relation spéciale que nous partageons avec eux. Mais cet utilisateur de Twitter a trouvé une solution permanente pour “atténuer la douleur”. Dans un hommage spécial, l’homme a décidé d’encrer de précieux souvenirs de ses grands-parents sur son corps. Tout en partageant les tatouages ​​en ligne, l’utilisateur de Twitter a révélé qu’il avait malheureusement perdu sa grand-mère paternelle et son grand-père maternel en l’espace de 9 mois l’année dernière. Il y a quelques jours à peine, il a sculpté un moyen permanent de se souvenir d’eux.

L’un de ses tatouages ​​​​comprend une tasse de thé florale dédiée à sa grand-mère qui aimait déguster régulièrement la boisson chaude. Un autre est une caricature d’un tigre portant un gilet en flanelle associé à un lungi à carreaux. Le personnage caricatural semble cacher quelque chose dans sa main et l’utilisateur explique qu’il s’agit d’imlis (tamarin). Tout en partageant les photos de ses nouveaux tatouages, l’homme a écrit : « L’année dernière, en 9 mois, j’ai perdu mon grand-mère et mon naanu. Aujourd’hui, j’ai pérennisé les façons dont j’aimerais me souvenir d’eux. Mon ajji avec une bonne tasse de chaha et mon ajoba – cachant effrontément imlis de son jardin. Jetez un oeil au tweet ici:

L’hommage émotionnel en a poussé beaucoup à déchirer. Un utilisateur a commenté: «J’aimerais pouvoir vous embrasser rn. Je fais vraiment.”

Un autre a écrit: «Ce sont tellement beaux! L’interprétation du tigre de ton grand-père me fait pleurer, je ne sais pas pourquoi.

Un autre a rejoint, “C’est tellement mignon que je pleure le matin.”

Pendant ce temps, un utilisateur a ajouté: “Tellement, si beau. Si heureux que vous puissiez décider/créer des designs qui les représentent le mieux et les garder près de vous. Mon amour pour toi.”

Les photos ont amassé plus de soixante-deux mille vues et plus de deux mille likes sur le site de micro-blogging. Dans un cas similaire, auparavant, une petite-fille s’est fait encrer avec les noms de ses grands-parents pour leur rendre un hommage particulier. Une vidéo de la réaction de ses grands-parents est instantanément devenue virale sur les réseaux sociaux. Jetez-y un œil ici :

