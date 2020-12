Un homme en Angleterre a récemment fait une découverte où il a trouvé un bunker souterrain de la Seconde Guerre mondiale dans sa maison où il vit depuis 40 ans.

L’abri anti-aérien était caché sous la pelouse de Khandu Patel dans sa maison où lui et sa femme Usha vivaient ensemble à Wolverhampton, signalé Le soleil.

Khandum, qui a travaillé comme gardien à l’école, s’est toujours demandé quel était le rôle du couvercle de regard. L’homme de 68 ans dit que lui et un ami ont décidé pendant le verrouillage de voir ce qu’il y avait à l’intérieur et de découvrir du béton. Selon le rapport, lui et son ami l’ont déterré et ont découvert l’abri anti-bombes.

Khandu a partagé son expérience de la vue d’un escalier souterrain et a déclaré: «Nous avons commencé à creuser et il est devenu clair que c’était un escalier. C’était génial d’avoir toutes les étapes exposées. Khandu transforme maintenant cet espace en bar pour sa famille.Les photos du bunker souterrain montrent que l’endroit a été transformé par l’administrateur de l’école. bar utilisé L’abri mesure 5 pi sur 10 pi.

Il a placé une table de couleur blanche dans la cachette, avec des lumières. Les murs sur les photos semblent avoir été fraîchement peints. Parlant de l’espace qui sera transformé en bar, Khandu a déclaré: « Ce sera un endroit où nous pourrons nous détendre et où nous pourrons venir en famille ».

Selon l’hypothèse de Khandu, l’endroit dans un état exigu aurait logé 40 personnes. Il a ajouté: « Nous pensons que la plupart des rues l’auraient utilisé pendant la guerre. » Les abris de la Seconde Guerre mondiale ont été créés pour protéger les gens des raids aériens ennemis pendant la guerre. Principalement trois types d’abris ont été utilisés – à savoir les abris Anderson, Brick-Built et Morrison.

Comme l’abri trouvé par Khandu est présent dans la pelouse, on pense qu’il s’agit d’un abri Anderson conçu pour être utilisé dans le jardin. Cela protégeait les gens contre les éclats d’obus et de bombardiers. Cependant, l’humidité a toujours été un problème dans ces types d’abris.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les stations de métro ont également été utilisées comme abris pour protéger les civils des raids aériens. On estime que 1 70 000 personnes ont cherché refuge dans des abris dans des stations de métro.