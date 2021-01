Google Earth est un excellent moyen d’en savoir plus sur nos villes du point de vue de la rue. Les gens passent souvent des heures à revisiter les villes de leur passé, les endroits où ils ont été ou veulent aller, et utilisent simplement la merveilleuse technologie pour voyager dans le confort de leur maison. Mais pour un homme au Japon, son défilement insouciant dans Google Earth a ouvert un portail vers le passé et l’a inondé d’émotions.

L’utilisateur de Twitter @TeacherUFO a été surpris et choqué de voir son père sur des images de Google Earth. Bien que ce ne soit pas un gros problème pour beaucoup, ce fut pour lui un tourbillon d’émotions alors qu’il voyait son père sept ans après sa mort.

Il a partagé la photo sur Twitter et a expliqué toute la situation. Il utilisait simplement Google Earth par ennui, comme beaucoup l’ont fait pendant la pandémie. Il a décidé de revisiter la maison de ses parents.

«Je n’ai rien à faire à Corona, alors quand je suis allé voir la maison de mes parents sur Google Earth, j’ai vu mon père décédé il y a 7 ans», écrit-il en japonais. Il y a un fil d’images dans lequel il montre son père tel que capturé par les caméras Google Earth. Il dit que son père devait attendre sa mère juste à l’extérieur de la maison. On peut le voir debout au bord de la route. Il poursuit en disant que son père était un homme calme mais très gentil. A la fin de la légende, il a demandé à Google de ne pas mettre à jour ces images pour cet endroit sur leur algorithme afin que son père puisse toujours être là sur l’espace numérique, sinon avec lui dans la vraie vie.

Le message émotionnel a plus de 691 000 likes et plus de 100 000 retweets.

コ ロ ナ で や る 事 な い か ら GoogleEarth で 実 家 見 に 行 っ た ら 7 年前 に 死 ん だ 親 父 が 写 っ て た. そ の 先 に 人 が 居 た か ら 見 に 行 っ た ら 母 ち ゃ ん だ っ た. 一 服 し な が ら 奥 さ ん の 帰 り を 待 っ て た んだ な。 無 口 だ け ど 優 し い 親 父 だ っ た。 こ の ま ま こ の 場所 の 写真 更新 し な い で 欲 し い な。 pic.twitter.com/PXxBICAxmz – タ ム チ ン キ (@TeacherUfo) 4 janvier 2021

Les réponses ont afflué pour la sympathie et les meilleurs vœux à l’homme.

Quelqu’un a répondu à son message qu’il ne devrait pas s’inquiéter de la mise à jour du logiciel. «Même s’il est mis à jour, vous pouvez voir les images passées. Sur un PC, à côté du mot Street View dans l’angle supérieur gauche, vous pouvez sélectionner des images antérieures en cliquant sur la marque de l’horloge. «

Un autre utilisateur a répondu qu’il avait pu voir son chien décédé grâce à Google Earth.

私 も 一 昨 年老 衰 で 亡 く な っ て し ま っ た 犬 が 的 で 写 り こ ん で い て 見 る 度 に ま た 会 え た み た い で 嬉 pic.twitter.com/S53hOQTNW7 – ぽ こ た (@shiumeko) 5 janvier 2021

Ce n’est pas la première fois que l’application aide les gens à revisiter le passé. A 1Luisa Hoenle, 9 ans revisitait la maison de ses grands-parents sur Google Street View. Là, elle a repéré son grand-père, décédé en 2016 d’un cancer, arrosant ses plantes et ayant l’air heureux.

En fait, quand elle a partagé son histoire sur Reddit sur r / lastimages, elle a découvert que de nombreuses personnes ont utilisé le service pour repérer leurs proches décédés. Comme un homme dans Oregon qui a repéré sa grand-mère morte assise sur le porche, lisant le journal.

Les caméras Google Street View sont pilotées par des drones ou conduites dans des voitures tandis que des images aériennes sont prises avec des satellites et des avions. Les images capturées de la rue et consolidées sur le logiciel. Ces personnes devaient être là au moment exact où la caméra était autour d’elles.