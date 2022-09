Un homme trouve les pires toilettes publiques du monde après avoir dépensé 1,3 crore de roupies couvrant plus de 90 pays

Un blogueur britannique a parcouru le monde pour trouver les pires toilettes publiques et il l’a fait. L’écrivain et blogueur Graham Askey a dépensé 150 000 £ (1,3 crore Rs) et a voyagé dans plus de 90 pays et parcouru 75 000 miles pour trouver le «trou de l’enfer parfait» le plus dégoûtant. Il l’a trouvé dans la région d’Ayni au nord du Tadjikistan. C’est une tente délabrée de 5 pieds qui sert de toilettes. En s’adressant à Mirror, il a déclaré: “Ayant profité de certaines des installations sanitaires les plus sales que l’on puisse trouver sur la planète, les toilettes au Tadjikistan doivent être les pires au monde, c’est le trou de l’enfer parfait.”

Il a décrit que les toilettes n’avaient pas de papier hygiénique et que les constructeurs avaient commodément trouvé un revêtement en tissu pour offrir une fonctionnalité d’essuyage. Il a poursuivi et a déclaré que les habitants en avaient pleinement profité.

Graham, un observateur de squatters avoué, a visité des centaines de toilettes publiques dans le monde avant de donner le titre de la pire de toutes aux toilettes extérieures du Tadjikistan.

“Après mes nombreux voyages, je pensais avoir tout vu, avec des sh * tters sur pilotis, des éviers apparemment pleins de pipi et des baignoires apparemment utilisées comme tourbières de fortune”, a-t-il ajouté.

Graham a également inclus 36 des “chieuses les plus merdiques” qu’il a trouvées lors de sa recherche du pire et les a mentionnées dans son nouveau livre intitulé Toilettes de la frontière sauvage. Les autres toilettes publiques qu’il a incluses dans la «liste de merde» sont un évier au Bangladesh et une baignoire contenant «des litres de numéro un et deux» en Chine.

Il a également dit que chaque entrée sur sa liste est grossière au-delà des mots. Il a partagé que son objectif était de faire prendre conscience au public que ces toilettes insalubres “représentent un risque sanitaire important et largement inutile, qui peut être considérablement réduit en soutenant des organisations caritatives comme ActionAid et la Journée mondiale des toilettes”.

