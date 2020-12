Les objets de famille sont souvent soigneusement préservés et transmis de génération en génération dans le but de préserver l’histoire de la famille et les origines de ses ancêtres. Avec un coup de chance, cependant, un homme découvrit que son héritage familial était en effet très précieux et dont il n’avait aucune idée.

Lors d’un récent nettoyage, un homme du nom de Vijay Basrur a trouvé quelque chose d’excitant en nettoyant les ordures de la chambre de sa mère. Parmi toutes ses affaires familiales, il y avait un cahier qui avait appartenu à son grand-père et qui avait été conservé dans la maison pendant trente ans.

Bien que la découverte du cahier ait été assez nostalgique, le contenu du livre a pris le monde entier par surprise. En effet, le cahier était un livre d’autographes dans lequel le grand-père de Basrur avait recueilli les signatures d’un certain nombre de personnalités indiennes très populaires et historiquement importantes, notamment Mahatma Gandhi, BR Ambedkar, l’ancien Premier ministre Jawaharlal Nehru et le scientifique CV Raman.

Basrur ne pouvait pas croire ce qu’il avait trouvé et partageait des images du cahier sur Twitter.

«Je nettoie la maison de ma mère depuis quelques jours. Samedi, nous avons découvert quelque chose dont j’ignorais l’existence chez moi depuis 30 ans. J’ai découvert le livre signature de mon grand-père avec des signatures de Mahatma Gandhi, Nehru, BR Ambedkar et CV Raman, « Basur, qui a fondé la plateforme d’écoute musicale Ok écoute, a écrit sur le site de microblogging.

Il a continué en qualifiant la découverte de «surréaliste».

La découverte a suscité une foule de réponses de Twitterati, dont beaucoup étaient également mécréants.

Le capitaliste en moi est comme « wow, un million de dollars – Manan Kapur (@Kapurmanan) 7 décembre 2020

même sentiment .. mais c’est inestimable .. grande collection. – Subhendu Panigrahi ス ブ ヘ ン ド ゥ = パ ニ グ ​​ラ ヒ (@skipiit) 7 décembre 2020

Je ne peux pas imaginer à quel point vous avez dû être surpris après avoir vu les signatures dans le livre – Rahul Jadhav (@iRahulJadhav) 7 décembre 2020

Ceux-ci doivent être placés dans des boîtes à humidité, lumière et température contrôlées, sinon l’encre peut se décolorer. – Krishna (@ikkdeep) 7 décembre 2020

Alors que la plupart des gens ont été surpris par le bloc-notes et son contenu inestimable, certaines personnes réfléchies ont également donné des conseils sur l’entretien et la conservation appropriés du bloc-notes.

Les objets liés ou appartenant à des personnalités historiques telles que MK Gandhi sont connus pour être vendus aux enchères à des prix exorbitants. En 2013, une lettre écrite par Gandhi alors qu’elle était détenue en 1943 a été vendue aux enchères à Ludlow à Londres pour 115000 £ (environ 1,13 crore).

Plus récemment, les lunettes qui appartenaient au combattant de la liberté qui ont été tués ont collecté 34000 dollars (environ 2,5 crores).