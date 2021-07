Un homme trouve 160 boules de bowling sous une maison des années 50

Un homme du Michigan a fait une découverte frappante sous sa maison lorsqu’il est allé démolir son escalier arrière : environ 160 boules de bowling. David Olson, 33 ans, a déclaré avoir trouvé une balle enfouie dans le sable derrière des parpaings ce mois-ci et a continué à en trouver d’autres au cours des jours suivants. « En fait, j’étais un peu content de ça parce qu’il est un peu plus facile de faire rouler des boules de bowling que de déplacer le sable et de trouver où mettre tout cela », a-t-il déclaré au Detroit Free Press.

Olson pense qu’il y a encore plus d’enterrés sous sa maison de Norton Shores.

Il a contacté le fabricant des boules, Brunswick Bowling Products, qui avait une usine dans la région et a déclaré qu’elles avaient été fabriquées dans les années 1950. Il a déclaré que d’anciens employés l’avaient contacté et lui avaient dit que les travailleurs avaient l’habitude de prendre des boules de bowling mises au rebut pour les utiliser comme alternative au gravier ou au sable.

Brunswick a fermé l’usine de Muskegon en 2006. Olson a déclaré que de nombreuses balles ne sont pas en bon état; ils n’ont pas de trous pour les doigts et ne sont pas polis, selon MLive.com.

Il en a fait don et prévoit d’en donner au Muskegon Heritage Museum. Il utilisera le reste pour l’aménagement paysager ou pour faire des sculptures, selon WZZM-TV.

