Alors que la couverture verte de Meghalaya est menacée par la commercialisation et la déforestation, un homme est déterminé à protéger la terre sacrée et sa végétation naturelle. Bah-Tambor-Lyngdoh, le chef du village de Mawphlang, dirige le premier système des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts en Inde (REDD +) projet dans les collines East Khasi pour sauver les bosquets sacrés pittoresques de la zone de captage la plus humide du pays. Le projet mené par la communauté restaurera 27 000 hectares de forêt nuageuse tout en préservant les bosquets et les bassins versants de la région.

La zone est importante pour les tribus Lyngdoh et Blah de la région dont les anciennes croyances qui valorisent la nature et la faune ont servi de protection à ces forêts méghalayennes luxuriantes mais vulnérables. Selon La meilleure Inde, Bah Tambor a démarré ce projet à Mawphlang en 2007 afin de raviver le couvert forestier dense et de vérifier que ses produits ne sont pas endommagés par l’intervention humaine.

À l’époque, le village de Mawphlang faisait face à un épuisement des bosquets et des forêts sacrés et était également ignoré par les organisations qui venaient à Shillong pour financer les efforts de conservation dans l’État. Bah Tambor a déclaré à The Better India que les villageois qui avaient connu des temps meilleurs ont expliqué comment la région était couverte de forêts denses et d’une riche biodiversité sur les collines. Avec la déforestation endémique et les plans de développement dans son village, les indigènes qui étaient profondément liés à la nature à travers leurs anciennes tribus, étaient préoccupés par l’épuisement des ressources naturelles comme l’eau. La déforestation dans la région signifiait également que les animaux et les espèces d’oiseaux étaient confrontés à la menace imminente de perte d’habitat.

Ces raisons ont motivé Bah Tambor à démarrer l’organisation caritative financée par l’ONU REDD + enregistrée sous le nom de «Ka Synjuk Ki Hima Arliang Wah Umiam-Mawphlang Welfare Society». C’est un fédération des institutions traditionnelles autochtones sur la société de protection du sous-bassin hydrographique de la rivière Umiam. La fédération comprend dix autochtones traditionnels qui travaillent pour acquérir des fonds pour aider à protéger les forêts et les bassins versants dans environ 62 villages de Khasi Hills tout en fournissant un soutien technologique et financier à la préservation des forêts. Le projet a également permis de sortir les villages participants de la pauvreté en fournissant des microfinancements aux villageois qui travaillent à la diversification de l’élevage et de l’agriculture.

Faites partie de la campagne Harpic – News18 Mission Paani, prenez l’engagement de sauver l’eau et prenez connaissance de toutes les mises à jour du Waterthon ici: https://www.news18.com/mission-paani/