Un homme travaille comme agent de livraison de Swiggy pour financer ses études et brise les idées fausses sur la culture du travail

Le décacorne Foodtech Swiggy est devenu une partie intégrante des Indiens vivant dans les zones urbaines pour commander de la nourriture en ligne et la faire livrer à leur porte. Maintenant, un employé de l’entreprise s’est récemment rendu sur LinkedIn pour partager son expérience de travail dans l’entreprise. Dans un long message, l’employé Anurag Bhargava a expliqué qu’une majorité de personnes autour de lui le voient avec des yeux pleins de pitié pour travailler chez Swiggy.

Selon l’employé, il existe de nombreuses idées fausses concernant l’utilisation de l’application de livraison de nourriture. Bhargava a expliqué que beaucoup de gens pensent que les employés de Swiggy sont maltraités, qu’ils sont toujours épuisés et qu’ils ne gagnent pas beaucoup d’argent. Cependant, la réalité est loin des idées reçues. L’employé estime que son travail chez Swiggy a transformé sa personnalité pour de bon.

Bhargava travaille en tant que partenaire de livraison Swiggy pour soutenir ses études à l’Université de Delhi. Tout en partageant son expérience de travail avec l’entreprise, il a brisé plusieurs idées fausses et partagé les avantages dont il bénéficie en tant qu’employé. Il a déclaré que son travail lui procurait de l’argent facile et de la flexibilité, et satisfaisait son besoin de ne pas être limité à un bureau.

Dès que le message sincère a attiré l’attention de Swiggy’s équipe, ils l’ont partagé sur leur compte LinkedIn officiel. La société dans sa déclaration a déclaré: «Les mots ont tendance à manquer pour décrire un voyage, mais vous l’avez parfaitement fait, Anurag Bhargava. Nos responsables de livraison jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement de notre mission chaque jour et nous ne pourrions être plus reconnaissants. Merci pour cette précieuse découverte !”

En mettant fin au message, Bhargava s’est incliné devant tous les guerriers Swiggy qui font de leur mieux pour remplir leur engagement de travail. La longue note a attiré l’attention massive des utilisateurs de l’application de service en ligne axée sur l’emploi. Beaucoup ont félicité l’employé pour avoir noté son point de vue de manière exceptionnelle, tandis que d’autres ont demandé à Swiggy d’accorder une augmentation à l’employé pour son dévouement à l’entreprise. Le message a amassé environ 12 000 likes et plus de 250 interactions dans la section des commentaires.

