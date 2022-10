Un homme traqué après une femme de 55 ans poignardée à mort et une autre de 30 ans grièvement blessée alors que les flics avertissent de ne PAS l’approcher

Un HOMME est pourchassé après qu’une femme a été poignardée à mort et qu’une autre a été grièvement blessée.

Miguel Angel Alvarez Florentino, 38 ans, est recherché pour le meurtre de Yolanda Saldana Feliz, 53 ans, ainsi que pour la tentative de meurtre d’une autre femme, 30 ans.

La police veut parler à Miguel Angel Alvarez Florentino Crédit : rencontré la police

Yolanda a été poignardée à mort dimanche Crédit : MET POLICE

Les détectives de la police rencontrée veulent de toute urgence lui parler à la suite de l’incident survenu dans une propriété résidentielle à Newham, dans l’est de Londres, aux premières heures de dimanche.

L’inspecteur-détective Aytac Necati, du Met’s Specialist Crime Command, a déclaré: «Nos pensées vont beaucoup à la famille et aux amis de Yolanda ainsi qu’à la famille et aux amis de la femme blessée, qui reste à l’hôpital pour se remettre de ses blessures graves.

« Nous restons déterminés à traduire le responsable en justice et nous avons travaillé 24 heures sur 24 au cours de cette enquête qui évolue rapidement.

«Nous avons mené un certain nombre d’enquêtes, notamment en examinant les heures de vidéosurveillance, les frappes à la porte et la criminalistique.

“Cependant, nous appelons maintenant les membres du public à nous aider de toute urgence à retrouver Miguel Angel Alvarez Florentino à qui nous voulons parler à propos de l’incident. Il peut porter un nom différent.

« Si vous avez des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez nous contacter sans délai.

“Si vous le voyez, ne vous approchez pas de lui mais appelez immédiatement la police au 999.”

Le surintendant en chef Simon Crick, qui est responsable de la police de Newham, a déclaré: “Je reste choqué et attristé par cet incident et mes pensées et mes sympathies vont à la famille et aux amis de Yolanda.. Je souhaite également à la femme blessée un prompt rétablissement.

“Je sais que cela a suscité beaucoup d’inquiétude dans la communauté, mais nous pensons que le suspect était connu des victimes et qu’il ne serait pas une menace pour qui que ce soit d’autre pour le moment.

“Mes collègues du Specialist Crime Command ont travaillé sans relâche pour traduire l’agresseur en justice.

“Je voudrais maintenant exhorter la communauté à les aider en prenant contact avec toutes les informations dont ils pourraient disposer – y compris le sort de M. Alvarez Florentino à qui ils veulent parler de toute urgence.

«Il y a eu une présence policière accrue dans le secteur de Windmill Lane depuis dimanche, et cela se poursuivra au cours des prochains jours.

“J’exhorte toute personne ayant des informations ou des préoccupations à parler à ces agents. Ils sont là pour vous protéger et vous soutenir.”