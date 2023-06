Un homme traqué après une adolescente de 15 ans a disparu il y a cinq jours alors que les flics avertissent de ne PAS l’approcher

La POLICE traque un homme en lien avec la disparition d’une jeune fille de 15 ans.

Billy Ross, 19 ans, peut avoir des informations sur le sort de Macey, qui a disparu dans sa ville natale de Milton Keynes, Bucks, le 5 juin.

La police chasse Billy Ross en lien avec la disparition de Macey, 15 ans, de Milton Keynes Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Macey a été vu pour la dernière fois vers 16 h 20 le lundi 5 juin à Milton Keynes Crédit : Police de la vallée de la Tamise

Ross est blanc, mesure environ 5 pieds 8 pouces, a les yeux et les cheveux bruns.

Et il est connu pour fréquenter l’Essex, Londres, le Sussex et Great Yarmouth et est également connu pour voyager en train.

Les flics disent qu’il ne faut pas l’approcher.

Macey a été vu pour la dernière fois vers 16 h 20 lundi.

Elle mesure environ 5 pieds 3 pouces, est mince, a un faux nez ressemblant à une pierre précieuse.

Macey a été vu pour la dernière fois portant des leggings crème, un débardeur crème, une veste noire avec une capuche doublée de fourrure et des curseurs noirs avec une bordure en fourrure.

L’inspecteur Lucy Bottomley de la police de Thames Valley a déclaré: «Nous demandons l’aide du public pour localiser Ross.

« Si vous le voyez, ne l’approchez pas, mais appelez immédiatement le 999 et citez le numéro de référence, 43230253352.

« De plus, si vous avez des informations sur l’endroit où il pourrait se trouver, veuillez faire un rapport en appelant le 101.

« Si vous souhaitez rester anonyme, vous pouvez contacter l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111 ou en ligne. »