Alors que la compassion est manifestée envers les chiens errants, les chevaux, les chats, les vaches et autres animaux; il est extrêmement rare qu’une personne se préoccupe des insectes. Avez-vous déjà rencontré un tel cas lorsque quelqu’un s’occupe d’un cafard ? Ravageurs bien connus, les cafards sont accueillis avec dégoût voire horreur lorsqu’ils se mettent à voler. Il est assez courant de tuer ou de blesser des insectes à cause de la haine, alors, quelles seraient vos actions si vous repérez un cafard blessé ? Très probablement, personne ne prendrait même la peine d’y jeter un deuxième coup d’œil, mais ce n’est pas le cas pour ce gentil homme en Thaïlande qui a amené un cafard chez un vétérinaire pour un traitement.

Une publication sur Facebook d’un médecin thaïlandais a fait sourciller de nombreuses personnes après avoir partagé des détails sur son patient inhabituel. Selon le message, l’homme avait vu quelqu’un marcher sur le pauvre insecte au bord de la route et au lieu de le laisser mourir là-bas; il l’a apporté pour bénéficier de soins médicaux à l’hôpital animalier de Sai Rak.

Traduit du thaï, le Dr Thanu raconte toute l’histoire dans la légende sur la façon dont un philanthrope a trouvé le cafard blessé et l’a transporté d’urgence à l’hôpital. Deux photographies jointes à l’après-spectacle d’un homme non identifié portant une chemise noire, qui l’a apportée et le gardon blessé.

Le vétérinaire a ajouté que les symptômes sont « 50/50 » et a applaudi le geste de l’homme. Il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une blague mais qu’il s’agissait d’une preuve de compassion et d’empathie pour ledit homme. Notant que chaque vie est précieuse, le Dr Thanu a ajouté qu’il souhaitait qu’il y ait plus de gens aimables comme lui dans le monde.

Le médecin n’a facturé aucun frais de consultation à l’homme et lui a permis d’emmener l’insecte avec lui. L’histoire unique a recueilli plus de 1 500 partages et gagné le cœur de centaines d’internautes qui ont félicité ledit homme pour son action de bonne volonté.

