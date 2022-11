Un homme transporte 9 enfants à vélo, une vidéo choque Internet

La population mondiale est censée avoir atteint 8 millions le 15 novembre de cette année, selon les Nations Unies. L’augmentation sans précédent du nombre est liée aux améliorations dans les domaines de la science médicale, de la nutrition et des niveaux élevés de fertilité. Si une telle tendance se poursuit, l’humanité devra faire face au poids de la surpopulation.

Des problèmes d’emploi aux conflits fréquents, en passant par la diminution des moyens de transport et les catastrophes naturelles, la surpopulation doit être traitée. Marchant dans le même sens, cette vidéo virale d’un homme transportant 9 enfants sur son vélo montre les aléas de la surpopulation.

Un utilisateur de Twitter nommé Jaiky Yadav a partagé la vidéo préoccupante sur la plateforme de micro-blogging. « Aujourd’hui, la population mondiale a atteint 8 milliards. Ces humains ont beaucoup contribué à la réalisation de cet exploit », lit-on dans son tweet.

आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, इस उपलब्धि को हासिल करने में ऐसे इंसानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है👇 pic.twitter.com/Fiq62o0OiK– Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) 15 novembre 2022

Le visuel désormais viral capture un homme africain faisant du vélo dans les rues alors que 9 enfants sont en quelque sorte regroupés dans ce fragile deux-roues. Tandis que trois des enfants sont assis devant le véhicule, les trois autres s’accrochent à l’homme par derrière. Le reste des trois enfants entourent le cycliste des trois côtés. La vue présente une image déchirante car il semble que les enfants s’accrochent en quelque sorte au véhicule pour leur vie chère dans le voyage inconfortable.

Dès que le message a commencé à circuler sur Twitter, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à réagir au tweet, exprimant leurs inquiétudes. “A partir de là, on peut prédire que s’il a fallu autant de temps (11 ans) pour atteindre 7B à 8B, cela ne prendra pas autant de temps à l’avenir… Cela signifie qu’il passera de 8B à 9B en moins de temps, dans environ 4-5 ans », a commenté un utilisateur.

« La pauvreté est visible, peut-être n’y a-t-il qu’un seul cycle dans une famille commune. Au fait, d’après la photo, vous avez l’air africain et vous connaissez la pauvreté là-bas », a convenu un autre. Pendant ce temps, une troisième personne doutait un peu que l’homme soit le père des enfants et a écrit: «Êtes-vous sûr que vous saare usi k baacche he? En Afrique, les écoles sont loin… cela ressemble à un cas où un homme emmène les enfants à l’école »,

इससे यही पूर्वानुमान लगया जा सकता है कि 7b से 8b का अचीवमेंट पाने में जो इतना वक़्त (11 साल) लगा है आगे इतन इतना वक़्त नही लगेगा ..मतलब. 🥳🥳😂😂 pic.twitter.com/Rpg5jXKTAn— SUDHANSHU BHAGAT🇮🇳 (@sudhanshuWrite_) 16 novembre 2022

गरीबी साफ़ दिख रही है हो सकता है कि एक ही साइकिल हो संयुक्त परिवार में।वैसे फोटो से अफ्रीकी लग हे हैं औरिवार में।वैसे फोटो से__ère 15 novembre 2022

Êtes-vous sûr que vous saare usi k baacche he ?? En Afrique, les écoles sont loin .. cela ressemble à un cas où un homme emmène les enfants à l’école – Indian Rider (@ RiderIndian08) 16 novembre 2022

La vidéo qui a recueilli plus de 117,1k vues et reçu plus de 5k likes n’est pas le premier exemple d’une grande foule regroupée dans un seul véhicule. Auparavant, des séquences visuelles capturées en Inde présentaient une scène très similaire.

Le clip révèle une famille de 6 personnes – un homme adulte, deux femmes adultes et quatre enfants – se réclamant d’une manière ou d’une autre sur une moto et s’ajustant dans le petit espace. La vidéo a laissé Twitterati stupéfait.

