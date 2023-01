Un homme transforme un gigantesque château d’eau en un somptueux manoir au Royaume-Uni

Un homme a vendu tout ce qu’il possédait pour transformer un gigantesque château d’eau en un spectaculaire manoir de quatre chambres. Selon Insider, l’homme identifié comme étant Rob Hunt a passé environ trois ans sur l’incroyable conversion. Maintenant, ce qui était un réservoir en béton abandonné vieux de 80 ans a été transformé en une superbe propriété accrocheuse située près de Clovelly Cross à Bideford, Devon. Surnommé le projet de rénovation domiciliaire le plus ambitieux du Royaume-Uni, Hunt a acheté la propriété en 2019.

La métamorphose du château d’eau redondant des années 1940 en une luxueuse maison familiale de quatre chambres comprend de plus grandes fenêtres et un chauffage au sol qui maintient la propriété au chaud et confortable tout au long de l’année, en toute saison. Tout en parlant de la rénovation, Hunt a déclaré: «Je n’ai jamais rien fait de tel auparavant. J’avais l’habitude d’avoir quelques locations et de faire quelques rénovations de maison, mais toutes des choses assez standard.

Apparemment, il a été mis au courant du château d’eau en parcourant Zoopla. Hunt aurait souhaité faire quelque chose de différent toute sa vie et il appelle cela une pure chance d’avoir pu trouver la propriété dans un rayon de 20 miles de l’endroit où il habite. En plus de la propriété inhabituelle, le défi et la possibilité de faire quelque chose de spécial et de différent l’ont davantage attiré vers la propriété.

Apparemment, le premier étage abrite les locaux techniques et les vestiaires de Hunt, ainsi qu’une chambre d’amis attenante à une salle de bains. Notamment, la salle de bain a été conçue pour être au centre de l’espace circulaire dans une pièce qui était autrefois le puits d’accès d’origine du château d’eau. Parallèlement à cela, tout dans la salle de bain principale est noir, y compris les carreaux et les murs. Ce qui la rend attrayante, c’est que la salle de bain a une grande fenêtre qui donne sur le paysage.

L’un des aspects difficiles du projet était son financement. Hunt a dû vendre sa maison d’origine et ses locations et même emprunter de l’argent à ses parents pour créer le somptueux manoir. Il envisage maintenant d’utiliser les bénéfices de la vente du château d’eau pour rembourser ses parents et lancer un autre projet. « Ça pourrait être n’importe quoi, encore une fois, quelque chose avec du potentiel. J’aime que ce soit un peu différent, mais je n’égalerai jamais vraiment celui-ci. C’est un gros, gros projet”, a-t-il déclaré.

Hunt prévoit de vendre le château d’eau cet été.

