Un homme transforme sa barbe en arbre de Noël à l’aide de 710 boules et établit un record du monde

Un homme transforme sa barbe en arbre de Noël et établit un record du monde

Noël approche à grands pas et la fête est dans l’air. Les gens se préparent pour la fête de la joie, décorant leurs maisons avec des crèches de sapin de Noël et d’autres objets décoratifs. Parmi les nombreuses façons de célébrer la fièvre de Noël, un homme a battu le record du monde avec sa façon unique de se mettre dans l’esprit des fêtes. Joel Strasser de Kuna, Idaho, a battu le record du monde Guinness le 2 décembre en suspendant 710 ornements à sa barbe dans une variété de formes, de tailles et de couleurs.

Dans une vidéo publiée sur la page Instagram de Guinness World Records, Joel documente le processus de décoration de sa barbe. On le voit patiemment créer des sections de sa barbe et les décorer de boules. “La plupart des boules de barbe dans une barbe. 710 par Joel Strasser », Lire la légende postée avec la vidéo.

Joel a répondu au message : « C’est le record le plus douloureux et le plus ennuyeux que j’ai battu ! Et ça vaut vraiment le coup ».

Regardez la vidéo ci-dessous :

Joel a révélé qu’il avait d’abord collé un ornement dans sa barbe et établi un record en 2019, et depuis lors, il n’a fait qu’améliorer et battre à nouveau ses propres records. “Depuis lors, j’ai battu à nouveau mon propre record à chaque Noël en améliorant ma technique de babiole à barbe. Ma technique a évolué et s’est beaucoup plus spécialisée au fil des années où j’ai battu le record », a déclaré Joel.

Il a ajouté: «Je les ai insérés beaucoup plus au hasard au début et c’est pourquoi ces premiers records de babioles à barbe étaient si bas. J’ai trouvé que si je prends mon temps et que je me concentre vraiment sur les mèches individuelles de poils de barbe et les petits groupes de poils, je peux réussir à en mettre beaucoup plus”.

Joel a déclaré au Guinness Book of World Records que la procédure est difficile et nécessite beaucoup de patience. Il a fallu près d’une heure pour retirer les 710 ornements après deux heures et demie pour les installer dans sa barbe.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici