Un homme trans de 25 ans meurt après avoir été attaqué au festival de la fierté gay dans un crime de haine choquant

Un homme TRANS est décédé des suites de ses blessures après avoir été agressé lors d’un événement de la fierté gaie en Allemagne.

Le crime de haine choquant s’est produit dans la ville de Münster le 27 août, ont déclaré les procureurs vendredi.

Le jeune homme de 25 ans est décédé des suites de ses blessures après l’attaque Crédit : AP

La victime de 25 ans, identifiée dans les médias allemands uniquement par le prénom Malte, était venue en aide à d’autres participants à l’événement Christopher Street Day après avoir été insulté par un inconnu.

Selon le média allemand Männer Media, Malte a pris la défense de deux femmes après que l’homme leur ait lancé des injures homophobes.

En réponse, l’homme a alors attaqué la victime, la jetant au sol.

Le groupe local de soutien trans Trans-Inter-Münster a déclaré que Malte avait été transporté d’urgence à l’hôpital où il avait subi un certain nombre d’opérations et avait été plongé dans un coma artificiel.

Les autorités ont déclaré que le suspect de l’attaque s’était enfui avec une autre personne et n’avait pas encore été appréhendé.

La police a publié une description des hommes et lancé un appel à témoins.

Le suspect a été décrit comme ayant entre 18 et 20 ans, portant un jean large et un bob.

Le commissaire queer du gouvernement allemand, Sven Lehmann, a exprimé son choc face à la mort.

Il a tweeté: “Malte est décédé suite à une attaque haineuse au CSD Muenster.

“Je suis abasourdi et triste. Mes condoléances et ma profonde sympathie vont à sa famille et à ses amis.

“La violence contre les homosexuels est une menace à laquelle nous devons tous résister.”

La Fédération lesbienne et gay d’Allemagne a déclaré dans un communiqué : « La police de Münster et la sécurité policière de l’État doivent rapidement clarifier cet acte de violence transphobe et le classer comme ce qu’il est : un crime à motivation politique.

« Lorsque notre communauté n’est pas en sécurité, même le Christopher Street Day, cela montre à quel point les crimes de haine anti-LGBTIQ* restreignent notre liberté.

« Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexuées, non binaires et queer ont le droit fondamental de vivre librement et en toute sécurité. Il est du devoir de l’État de garantir et de protéger ces libertés fondamentales.

En juin, deux personnes ont été tuées et des dizaines blessées après qu’un homme armé a ouvert le feu dans un bar gay d’Oslo.

Un homme de 42 ans a été inculpé de meurtre, de tentative de meurtre et d’actes terroristes après avoir ouvert le feu à trois endroits différents.