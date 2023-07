Un homme toujours hospitalisé après un accident mortel en gondole au Mont Tremblant au Québec

Une personne reste hospitalisée un jour après un accident mortel de gondole dans la station balnéaire populaire de Mont Tremblant au Québec.

La police provinciale a déclaré que l’accident s’est produit peu avant midi après qu’un engin de chantier a heurté la télécabine de la station de montagne à environ 105 kilomètres au nord-ouest de Montréal.

La force de l’impact a projeté les deux occupants hors de la nacelle, a indiqué la police.

« Malheureusement, les deux personnes ont chuté de plusieurs mètres pour toucher le sol », a déclaré le porte-parole de la police, le Sgt. a déclaré Eric Cadotte dans une interview.

La personne blessée a été transférée dans un hôpital de la région de Montréal, a indiqué la police, et sa vie reste en danger.

Des enquêteurs de la division des crimes majeurs étaient sur les lieux, a déclaré Cadotte, ajoutant que cela ne signifie pas que la police pense que l’incident est le résultat d’un crime.

« C’est le protocole habituel d’avoir des gens de la grande criminalité pour faire des analyses. Ils ont installé une scène à mi-hauteur de la montagne, sous la télécabine, pour clarifier les circonstances, mais il est trop tôt pour tirer des conclusions », a déclaré Cadotte.

Un communiqué de Station Mont Tremblant indique que l’équipement de construction impliqué dans l’accident était opéré par un tiers. Il a déclaré que la télécabine reste fermée jusqu’à nouvel ordre et que les activités de dimanche sur la montagne, y compris un festival de blues en cours, ont été annulées.

« Nous sommes attristés par cette situation et Station Mont Tremblant offre ses plus sincères condoléances à toutes les personnes impliquées », a déclaré Annique Aird, vice-présidente des ventes, du marketing et des communications de Station Mont Tremblant, dans le communiqué.

La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, a déclaré dans un message sur Twitter qu’elle suivait la situation de près.

En décembre dernier, une gondole s’est écrasée au mont Sainte-Anne, près de Québec, mais personne n’a été blessé.

Transport