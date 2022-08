Un homme torse nu s’introduit par effraction dans l’aéroport de Penticton; près de 30 000 $ de pertes

La GRC demande l’aide du public pour identifier un homme torse nu qui s’est introduit par effraction dans un grand hangar d’hélicoptères à Penticton et a volé des milliers de dollars d’équipement.

Le suspect, décrit comme un homme entre le début et le milieu de la quarantaine avec une grande silhouette et des cheveux bouclés, a été filmé en train de regarder autour de l’établissement, de traverser un entrepôt et de monter dans un hélicoptère.

Selon la police, la porte du hangar a été forcée, l’homme prenant un certain nombre d’équipements coûteux de l’hélicoptère.

« En raison de l’effraction et du vol, les opérations de l’hélicoptère ont été affectées », a déclaré Dayne Lyons de la GRC. “Les pertes totales sont proches de 30 000 $.”

L’homme était torse nu et portait un short noir et une casquette de baseball bleue, a ajouté la police. Il a une barbichette et des poils de barbe.

Toute personne ayant des informations concernant l’identité de l’homme est priée d’appeler la GRC de Penticton au 250-492-4300.

