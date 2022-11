Un homme tombe sur un « extraterrestre » vert fluo sur la plage d’Édimbourg, voici ce que c’était

Des images bizarres de ce qui ressemble à un “extraterrestre” vert fluorescent tout droit sorti d’un film de science-fiction ont trouvé leur chemin sur les réseaux sociaux. Le cliché partagé sur Twitter montre la créature presque recroquevillée, avec une fourrure hérissée tout autour. Mike Arnott, 33 ans, est tombé sur la créature ressemblant à un extraterrestre alors qu’il se promenait le long de la plage de Portobello à Édimbourg lundi. C’est alors que la créature a attiré son attention. Jetez un œil au cliché ici :

S’adressant à Edimbourg en direct, Mike a déclaré qu’il lui était venu à l’esprit que la créature était un extraterrestre parce qu’il n’avait jamais rien vu de tel auparavant. “J’ai vu ce truc vert fluo avec des aiguilles bizarres, je n’avais aucune idée de ce que c’était. Les couleurs vert vif et or m’ont tout de suite attiré », a-t-il déclaré. “Je l’ai retourné et j’ai vu qu’il avait beaucoup de petites pattes – je n’avais jamais rien vu de tel. Le fait d’être un extraterrestre m’a définitivement traversé l’esprit – ou j’ai pensé que cela pourrait être quelque chose de loin dans les profondeurs marines.

Cependant, la créature n’était pas du tout ce vers quoi pointaient les imaginations sauvages. Pete Haskell, du Scottish Wildlife Trust, s’est présenté pour aider à identifier la créature extraterrestre. Selon lui, il s’agit d’une « souris de mer » échouée, une sorte de ver. Il a dit: “Cela semble un peu étrange d’être hors de l’eau, mais c’est un type de ver à poils marins que l’on trouve tout autour de la côte britannique.”

Les souris de mer sont un type de ver marin qui mesure environ 7,5 à 15 centimètres de long. Ils ont un dos légèrement arqué recouvert d’un tapis dense de soies ressemblant à des poils. Leur comportement est très similaire à celui d’une vraie souris, en particulier dans la façon dont elle creuse et rampe ainsi que dans la façon dont elle recherche les cadavres d’animaux en décomposition, ce qui constitue son alimentation principale.

On les trouve juste en dessous de la zone intertidale des deux côtés de l’Atlantique et de la mer Méditerranée. Il n’est pas rare de les trouver échoués après les tempêtes.

