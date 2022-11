Un homme tombe dans le coma et subit 30 opérations après une piqûre de moustique

Les moustiques ne sont généralement pas connus pour être dangereux. La piqûre de ces minuscules insectes suceurs de sang ressemble à un pincement, provoquant des démangeaisons et un léger gonflement de la peau. En dehors des maladies transmises par les moustiques comme la dengue et le paludisme, les gens ont rarement tendance à être trop dérangés par ces insectes. Cependant, les moustiques peuvent parfois propager des virus mortels chez les humains, provoquant des maladies graves, tout comme cet homme d’Allemagne, qui a fait face à une expérience de mort imminente suite à une piqûre de moustique.

Sebastian Rotschke, 27 ans, habitant de Roedermark, en Allemagne, a failli perdre la vie après avoir été piqué par un moustique tigre asiatique au cours des mois d’été 2021. Le moustique tigre asiatique est responsable de maladies telles que l’encéphalite équine orientale (EEE), le virus du Nil occidental et la dengue. Dans ce cas, Sebastian a été partiellement amputé des deux orteils, a dû subir une trentaine d’opérations et est resté dans le coma pendant quatre semaines.

Selon Daily Star, le résident allemand a souffert d’empoisonnement du sang et a souffert d’insuffisance hépatique, rénale, cardiaque et pulmonaire à plusieurs reprises. Sebastian a même dû passer sous le bistouri pour une greffe de peau sur sa cuisse afin de retirer un abcès formé dans cette région. L’homme a rappelé que ses chances de survie étaient minces car, selon un échantillon de tissu, une bactérie maligne appelée Serratia marcescens avait rongé presque la moitié de sa cuisse gauche.

Racontant son expérience mettant sa vie en danger, Sebastian a déclaré : « Je ne suis pas allé à l’étranger. La morsure a dû se produire ici. Alors la pure escalade a commencé. Je suis devenu alité, j’ai à peine pu aller aux toilettes, j’ai eu de la fièvre et je ne pouvais pas manger. Je pensais que ça touchait à sa fin. Soudain, j’ai vu que mon pantalon de survêtement gris était complètement trempé. Tout d’un coup, un énorme abcès s’est formé sur ma cuisse gauche.

“Les médecins ont très vite deviné que la piqûre de moustique tigre asiatique était la cause de tout cela et ont fait appel à un spécialiste”, a-t-il ajouté. Sebastian a été emmené immédiatement à l’unité de soins intensifs où il a été soigné. Après les opérations et l’amputation des orteils, Daily Star rapporte que Sebastian va “bien jusqu’à présent”. Actuellement, il est en arrêt maladie.

Parlant de sa dangereuse expérience avec un moustique tigre asiatique, Sebastian a exhorté tout le monde à se méfier de la piqûre « fatale » de l’insecte et à consulter un médecin immédiatement après une piqûre. « Allez chez le médecin à temps – il vaut mieux en avoir un de trop que trop peu. Même une petite piqûre peut devenir mortelle!”, a-t-il déclaré.

