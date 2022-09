Un homme tire une arme sur un vendeur de montres de créateurs lors d’une rencontre sur Facebook Marketplace à Vancouver – Kelowna Capital News

Un vendeur de Facebook Marketplace a été volé sous la menace d’une arme à feu à Kerrisdale lundi 27 septembre dans la nuit de ce que le service de police de Vancouver a qualifié d’augmentation du nombre d’incidents de ce type.

L’homme vendait une montre de créateur et a accepté de rencontrer un acheteur potentiel dans un café local vers 20 heures. Lorsque l’acheteur s’est présenté, il a pointé une arme sur le vendeur, a volé la montre et s’est enfui dans un véhicule en attente, selon à VPD.

Ils disent que le suspect est décrit comme un homme dans la trentaine avec une barbe.

Il s’agit du troisième vol de ce type depuis samedi.

Dans le premier, un homme de 21 ans tentait de vendre son téléphone usagé à un acheteur du nom de Matthew vers 19 h à Champlain Heights. Lorsque le vendeur est arrivé, il a été attaqué par deux hommes qui seraient en fin d’adolescence. VPD dit que les adolescents ont volé le téléphone, puis ont frappé le vendeur à la tête avec une arme et l’ont aspergé d’ours. Il avait besoin d’un traitement médical.

Dimanche, lors d’un deuxième incident également à Champlain Heights, un homme dans la trentaine est allé rencontrer un éventuel acheteur pour vendre deux iPhones. Un adolescent l’a rencontré, a volé les téléphones et s’est enfui, selon la police.

« Chacune de ces victimes a pris ses précautions et s’est donnée rendez-vous dans un lieu public. Pourtant, cela ne suffisait pas à les empêcher d’être volés et victimisés – et cela nous inquiète énormément », a déclaré le Sgt. a déclaré Steve Addison dans un communiqué de presse.

VPD enquête pour savoir si les trois incidents sont liés et suggère que les acheteurs et les vendeurs se rencontrent à l’extérieur du siège de VPD au 2120 Cambie Street à l’avenir.

Toute personne ayant été victime d’un incident similaire est priée de contacter la police au 604-717-3321.

Vol à main arméeVancouverPolice de Vancouver