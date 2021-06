Un homme tient un parapluie pour sa fille alors qu’elle assiste à un cours en ligne sous une pluie battante au bord de la route

Tout le monde chérissait ses souvenirs avec son père alors que le monde célébrait la fête des pères le 20 juin. Cependant, un seul jour ne peut jamais suffire à célébrer l’amour et le sacrifice d’un père. Alors que nous parlons souvent de nos sentiments envers nos mères, la plupart d’entre nous hésitent à exprimer notre amour pour nos pères. Mais cela ne veut pas dire que cette relation est moins amoureuse. Les pères font tout pour voir leurs enfants sourire et les aider à accomplir de plus grandes choses dans la vie et cette dernière photo virale en est une autre preuve.

La photo qui a été partagée par de nombreux utilisateurs sur Twitter montre un père tenant un parapluie pour protéger sa fille de la pluie alors qu’elle assiste à un cours en ligne sur le bord de la route. Selon le Times of India, la fille vue sur cette photo appartient au district de Dakshina Kannada au Karnataka et doit sortir de son village tous les jours pour assister à des cours en ligne car il n’y a pas de connexion Internet appropriée dans son village. Elle doit traverser des terrains difficiles avant de pouvoir trouver une connexion Internet suffisamment bonne pour ses cours. La fille est accompagnée de son père qui voyage quotidiennement avec elle et attend qu’elle finisse les cours avant de rentrer à la maison.

Découvrez la photo virale :

Réagissant à la photo, de nombreux utilisateurs ont applaudi le geste de l’homme et ont déclaré que l’amour d’un père ne pourra jamais être reproduit par quelqu’un d’autre dans ce monde. Pendant ce temps, de nombreux utilisateurs ont également exhorté le gouvernement à améliorer la connectivité Internet dans les villages reculés afin que les étudiants n’aient pas à se déplacer quotidiennement pour assister aux cours en ligne.

Découvrez quelques-unes des réactions ici :

Le père s’occupe de sa fille une relation charmante – Dushyant Sharma (@Dushyan92713030) 20 juin 2021

La très bonne personne à applaudir le jour de la FÊTE DES PÈRES.👏👌👏— NUPUR SINHA (@ nina81966) 20 juin 2021

Laisser #Fête des Pères2021 être un responsable. Sensible, engagé et compatissant.— Prabhat Sinha 🇮🇳 (@prabhateshwaram) 20 juin 2021

De nombreux opérateurs de télécommunications ont également contacté le duo père-fille vu dans la vidéo et ont proposé de les aider à améliorer l’état du réseau dans le village.

