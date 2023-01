Un homme thaïlandais vend de l’air frais à Rs 2 500 aux voyageurs visitant sa ferme

La pollution a augmenté en raison de divers facteurs, notamment l’émission de gaz provenant des déchets industriels ou des voitures. Nous nous éloignons souvent de la ville pour prendre l’air. Mais saviez-vous qu’il y a un homme en Thaïlande qui a profité de cette opportunité pour gagner de l’argent ? Il vend de l’air frais sur sa ferme. Vous avez bien lu ! L’homme a trouvé un moyen unique d’attirer des visiteurs dans sa ferme en vendant de l’air frais pour 1 000 bahts (2 500 roupies) de l’heure.

S’adressant à une maison de presse thaïlandaise locale, le fermier de 52 ans Dusit Kachai a partagé que la première heure coûte 1 000 bahts, mais que les visiteurs peuvent ensuite rester gratuitement, y compris la nourriture et le camping. Dusit dirige le groupe environnemental, Asian Life, dans la province du nord-est du pays. Sa ferme est située en bordure du parc national de Phu Laen Kha, réputé pour son air pur, ses forêts et ses ruisseaux de montagne.

Dusit a partagé que les enfants et les personnes âgées peuvent séjourner gratuitement dans sa ferme. Il a également expliqué la raison pour laquelle il facturait aux gens de l’argent pour l’air frais. Il a mentionné que de plus en plus de personnes recherchent des sanctuaires naturels pour échapper aux menaces environnementales telles que l’appauvrissement de la couche d’ozone, le changement climatique, le réchauffement climatique et la pollution de l’air.

Il a également déclaré qu’en tant que secrétaire d’Asian Life, il est déterminé à faire campagne contre la destruction de l’environnement et à aider à améliorer la qualité de l’air. “Je suis convaincu que la qualité de l’air de ma ferme de 70 rai au cœur de la vallée de Phu Laen Kha est si propre qu’elle peut être vendue 1 000 bahts par heure et par personne”, a-t-il ajouté.

Il a ensuite ajouté que les visiteurs ne devraient pas visiter l’endroit s’ils ne peuvent pas arrêter de détruire la nature.

La qualité de l’air en Thaïlande est préoccupante. Plus tôt cette semaine, l’air à Bangkok était rempli de poussière à cause du manque de brise et de circulation d’air. Le département de l’environnement du pays a déclaré que le manque de brise dans la capitale du pays emprisonne finalement la pollution dans la ville.

