Un homme thaïlandais organise une fête de Noël pour 100 chiens errants et gagne des cœurs en ligne

Noël, c’est répandre le bonheur. Qu’il s’agisse d’offrir des cadeaux à vos proches ou d’enfants qui attendent avec impatience le Père Noël, la joie du prochain festival se fait sentir aux quatre coins du monde. Dans de nombreux pays, c’est une tradition de faire des cadeaux aux plus démunis mais cet homme a changé cette tradition. Il a rendu ce festival spécial pour les compagnons les plus fidèles des humains. Oui, vous avez bien deviné. Cet homme en Thaïlande a organisé une fête pour les chiens errants. Non seulement cela, il leur a également offert de nombreux cadeaux.

Le créateur de contenu numérique Niall Harbison a partagé une vidéo. Il montre Niall en train de charger un camion avec beaucoup de plats délicieux. D’une variété de viandes aux légumes sains, il y a tout sur le plateau. Le camion a aussi des peluches pour les chiens. On peut voir les chiens s’exciter et jouer autour du camion. C’est en effet un joyeux Noël pour eux car ils apprécient un repas sain. Mais ce n’est pas tout. Après un bon repas, ils ont la possibilité de choisir leurs cadeaux. Tandis que certains s’enfuient avec des peluches, d’autres jouent avec des balles de tennis. On peut dire à juste titre que Niall Harbison est devenu leur Père Noël.

Niall a écrit qu’il s’était réveillé à 4h30 du matin pour leur préparer ce festin et que depuis des mois de nombreuses personnes du monde entier lui envoyaient ces jouets. Il a organisé tous ces jouets pour les distribuer à ces adorables créatures.

Le créateur de contenu numérique a sous-titré la vidéo : « Les médicaments, les visites chez le vétérinaire et les aliments nutritifs quotidiens sont beaucoup plus importants, mais tout comme les humains, je pense que parfois les chiens ont juste besoin d’une gâterie spéciale et de s’amuser. Je pense que c’est un jour qu’ils n’oublieront jamais.

La vidéo a recueilli plus de 35 000 likes et les internautes deviennent fous de la façon dont ces chiens sont si reconnaissants envers la personne.

Dans la vidéo, il a mentionné que son initiative était à la mémoire de deux chiens nommés Kira et Valko, décédés récemment en Irlande. Leur propriétaire voulait faire quelque chose de spécial pour eux. C’était pour honorer leur mémoire.

La Thaïlande, comme de nombreux pays, compte des milliers de chiens errants qui ont besoin de soins et d’attention. En nourrissant ces 100 chiens, ce créateur a prouvé qu’un petit pas peut nous mener loin.

