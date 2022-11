Un homme thaïlandais laissé sans le sou après que sa femme se soit enfuie avec son amant et son prix de loterie Rs 1,3 Crore

La période la plus chanceuse de la vie d’un homme en Thaïlande s’est transformée en cauchemar après que sa femme a pris son argent de loterie et s’est enfuie avec son amant. Selon un rapport du Daily Star, le Thaïlandais, identifié comme étant Manit, est marié à sa femme depuis 26 longues années. C’est récemment qu’il a fini par décrocher le jackpot en remportant 6 millions de bahts (environ 1,3 crore de roupies) à une loterie. Selon certaines informations, l’homme prévoyait de donner une partie de l’argent de la loterie à un temple et d’organiser également une grande cérémonie pour partager une partie avec les membres de sa famille.

Mais les choses ont pris une tournure malheureuse lorsqu’il a repéré un inconnu lors de la cérémonie. Lorsqu’il s’est approché de sa femme Angkanarat pour savoir qui il était, cette dernière lui a assuré qu’il était l’un de ses proches. Apparemment, c’est juste après la fin de la cérémonie qu’Angkanarat a décollé avec l’inconnu avec l’argent. L’homme thaïlandais a déposé une plainte auprès de la police pour demander de l’aide, mais cela n’a servi à rien. Apparemment, Manit et Angkanarat n’ont jamais signé de certificat de mariage officiel ensemble, bien qu’ils soient restés mariés pendant 26 ans et partagent trois enfants ensemble.

Manit, qui a été absolument choqué par les actions de sa femme, affirme qu’il était complètement inconscient de tous les problèmes qu’il avait dans son mariage. Cependant, le fils de Manit n’était pas complètement au courant du problème. Si l’on en croit le rapport, il était au courant de la liaison de sa mère et a également tenté de la contacter. Après lui avoir parlé initialement par téléphone, le fils n’a pas pu établir de contact avec sa mère depuis. Les responsables affirment qu’ils ne peuvent rien faire pour aider l’homme thaïlandais car il semble qu’il ait volontairement donné l’argent à son partenaire. Ils ont dit que le seul moyen de récupérer l’argent était d’essayer de persuader sa femme de le rendre.

Le rapport suggère qu’il n’y a aucun moyen légal de récupérer l’argent de la loterie, c’est pourquoi Manit, le cœur brisé et sans le sou, a demandé l’aide des médias thaïlandais locaux pour entrer en contact avec sa femme.

