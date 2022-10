Un homme tente une blague sur son colocataire avec une torsion, la vidéo Reddit devient virale

Les enfants apprécient souvent l’adrénaline de la farce du fossé de la sonnette. Cet homme, cependant, a poussé la farce au niveau supérieur. Il l’a tenté sur son colocataire depuis l’intérieur de leur maison. Publié sur le plus grand dépôt d’humour de Reddit, l’homme a documenté l’ensemble du processus dans un clip. En rentrant chez lui, il a sonné à la porte et l’a enregistré sur son téléphone. Cachant le haut-parleur Bluetooth dans leur étagère à chaussures, l’homme a commencé sa farce élaborée. Il sonne à la porte et son colocataire sort pour vérifier qui c’est. Confus de ne trouver personne, il revient. L’homme tente cela non pas une fois, mais au moins quatre fois. Lors de sa dernière tentative, il révèle le haut-parleur Bluetooth à son colocataire, qui charge l’homme avec fureur avant que le clip ne soit coupé. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont sympathisé avec le colocataire. Vu qu’il jouait à des jeux, sa rage leur semblait justifiée. Après tout, interrompre un jeu n’est pas une bonne idée. Certains autres ont été étonnés par le plan de génie de l’homme. Il est devenu la dernière personne à avoir jamais été mise en doute. « On ne s’attend jamais à ce que le ding donger soit à l’intérieur. C’est génial », a commenté un internaute.

Un autre utilisateur a écrit : “Je leur parlerais de la farce environ une semaine plus tard, quand ils pourront en rire.”

Un troisième utilisateur a plaisanté: «Vous êtes autorisé à cuisiner et à manger un colocataire comme celui-ci. Les tribunaux ne s’en soucient pas.

Pendant ce temps, quelques autres utilisateurs ont été étourdis par quelque chose de complètement différent. C’était la porte. La plupart n’avaient jamais vu une porte s’ouvrir vers l’extérieur. Quelques utilisateurs des États-Unis ont expliqué le code du bâtiment de différentes régions du pays. Selon eux, les États du sud, qui risquent d’être frappés par des ouragans, ont des portes s’ouvrant sur l’extérieur. C’est pour que les portes ne soient pas soufflées vers l’intérieur. Dans les états du nord, là où il y a de la neige, les portes s’ouvrent vers l’intérieur. C’est pour éviter de se faire piéger dans la neige abondante. Certains autres utilisateurs ont souligné que les portes s’ouvrant vers l’extérieur sont une bonne idée au cas où il y aurait une situation de panique et que les gens s’entasseraient derrière la porte. Il peut encore être ouvert.

