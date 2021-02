Certaines personnes feront n’importe quoi pour un peu d’influence sur Internet. Comme le voit cet homme de Louisiane, qui voulait prouver que la colle de gorille n’est pas ce qu’elle prétend être et qu’elle n’est pas efficace sur les humains. Il voulait principalement prouver que la femme, qui est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux et les nouvelles traditionnelles pour avoir collé ses cheveux avec de la colle de gorille, faisait semblant. Ainsi, il a pris sur lui de démystifier cette affirmation au nom des masses par l’expérience la plus bizarre jamais réalisée. Il a collé ses lèvres!

Inutile de dire que l’homme a été immédiatement transporté à l’hôpital après cette dangereuse expérience. Len Martin, qui est maintenant aux prises avec une douleur immense, a décidé de mettre de la colle sur un gobelet en papier, puis de le coller sur ses lèvres. Son plan était de retirer la chose très facilement et de prouver que la femme l’avait simulée.

« Je vais le prendre, le mettre sur la tasse, le mettre dans ma bouche. Le lécher. Le sortir sera facile », dit-il quelques instants avant de le mettre. Nous ne voyons pas ce qui se passe ensuite dans la vidéo partagée sur Instagram.

Il a posté une photo dans la diapositive suivante qui le montre assis sur un lit d’hôpital, la tasse toujours très attachée à son visage.

Sa légende sur l’histoire était un paragraphe complet sur la façon dont il était sûr que « le poussin avec la colle de gorille inventait cette histoire », mais il ajoutait ensuite à quel point c’était réel. Il a ajouté que les gens devraient prier pour lui.

Cependant, au lieu de ressentir de la sympathie, les internautes étaient simplement furieux contre lui. « Le fait qu’il ait hashtag #gorillagluechallenge devrait vous montrer à quel point il est intelligent, veuillez ne pas le suivre et lui donner de l’influence » tandis qu’un autre a noté « Dommage que vous ne puissiez pas vous coller un cerveau dans la tête. »

Ce n’est pas la première tentative de Martin de faire l’histoire d’Internet. Selon l’Insider, Martin a été arrêté et inculpé en 2019 lorsqu’il a choisi un pot de glace dans un supermarché, en a léché le contenu et l’a remis – le tout en faveur de la création d’une vidéo virale.

Ses chefs d’accusation incluaient «la falsification de biens et l’affichage illégal d’activités criminelles à des fins de notoriété et de publicité».