Les autorités autrichiennes ont empêché un homme d’introduire en contrebande 74 caméléons protégés à l’aéroport de Vienne la semaine dernière.

Les reptiles ont été retrouvés dans une valise par les autorités douanières le 20 janvier, après avoir voyagé en Autriche depuis la Tanzanie via la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. De nombreux animaux avaient été cachés dans des chaussettes et des boîtes en plastique.

Un homme de 56 ans qui avait la valise a été intercepté par les autorités alors qu’il s’apprêtait à quitter la zone des bagages.

« Il est rapidement apparu que la valise contenait des créatures vivantes qui, bien qu’elles auraient été bien camouflées dans un environnement naturel, n’ont finalement pas surpassé la machine à rayons X », ont déclaré les autorités dans un communiqué. déclaration.

Les caméléons ont été « immédiatement transportés » au zoo de Schönbrunn, dans la capitale autrichienne, qui a indiqué que deux des animaux étaient déjà morts sur le chemin de Vienne.

Tous les animaux venaient des montagnes Usambara en Tanzanie et étaient âgés d’une semaine à des adultes.

« Les reptiles sont maintenant hébergés dans des terrariums qui répondent à leurs besoins spécifiques, y compris des niveaux élevés d’humidité du sol et un environnement aéré et frais », ajoute le communiqué.

Le ministère autrichien des Finances a déclaré qu’ils étaient destinés à la vente dans la République tchèque voisine et que les 74 créatures se seraient vendues sur le marché noir pour un total d’environ 37 000 €.

L’homme qui a tenté de faire passer les animaux en contrebande encourt désormais une amende pouvant aller jusqu’à 6 000 € et a renoncé à sa réclamation sur les animaux.

«Le travail vital entrepris par les douanes contribue également régulièrement à mettre fin aux souffrances des animaux et à mettre un terme aux trafiquants d’espèces sauvages sans scrupules», a déclaré le ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel.

« L’administration des douanes assure non seulement la protection des entreprises et des consommateurs autrichiens, mais elle apporte également une contribution indispensable au bien-être animal et à la préservation des espèces menacées. »