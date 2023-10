Un homme accusé d’un incident anti-israélien au cours duquel il aurait menacé de tuer quatre adolescents a tenté d’échapper aux médias en ne se présentant pas au tribunal alors que son avocat plaidait en faveur des accusations.

Abdullah Al-Taay est accusé d’avoir menacé verbalement quatre adolescents sur Bellevue Rd, à Bellevue Hill, dans l’est de Sydney, le 9 octobre, après que les adolescents aient tenté d’afficher un drapeau israélien sur leur voiture.

Une vidéo de l’incident a été publiée en ligne, semblant montrer M. Al-Taay disant au groupe de « remettre cette chose » avant de les menacer.

“Je jure que si je vous vois avec ce drapeau, je vous tuerai tous”, aurait-il déclaré dans la vidéo.

«Je vous le dis tout de suite – à vous tous», aurait-il ajouté avant de se retirer de la voiture.

M. Al-Taay a ensuite été inculpé de quatre chefs de harcèlement/intimidation dans l’intention de provoquer la peur ou de blesser physiquement, « un pour chacune des victimes (présumées) », selon la commissaire-détective Jodie Radmore.

Il a été inculpé le 11 octobre et a passé une nuit en détention avant d’être libéré sous caution à la suite d’une demande adressée à un magistrat du tribunal local de Downing Centre le lendemain.

Il devait comparaître devant le même tribunal vendredi pour plaider en faveur des accusations, mais son avocat Aqib Javed a déclaré à un greffier adjoint que M. Al-Taay était « présent à proximité » du tribunal central de Downing mais n’était « pas à l’intérieur en raison de couverture médiatique et questions controversées ».

“Pour cette raison, il ne comparaît pas (…) il est en bas, si je peux juste l’indiquer”, a déclaré M. Javed au tribunal.

Il a déclaré au tribunal que son client était « réticent » à comparaître en raison de la présence des médias à l’extérieur du tribunal et a « gentiment » demandé que le tribunal se poursuive sans la présence de M. Al-Taay en raison de la « controverse ».

Le greffier a demandé à M. Javed d’amener son client au tribunal car il n’avait « aucune ordonnance d’excusation ».

Quelques minutes plus tard, M. Al-Taay est entré dans la salle d’audience tandis que M. Javed plaidait officiellement non coupable des quatre chefs d’accusation.

M. Al-Taay n’a pas répondu aux questions en dehors du tribunal lors d’une grande mêlée médiatique, mais a sorti son téléphone et a filmé pendant qu’il s’éloignait.

Dans les jours qui ont suivi l’incident, le surintendant Radmore a déclaré aux médias que le groupe d’adolescents fixait le drapeau israélien sur leur voiture avant de se rendre à une veillée pour commémorer les vies perdues lors de la première attaque du Hamas contre Israël au début du mois.

« Les jeunes vaquaient à leurs occupations… lorsque le conducteur du véhicule s’est arrêté et a commencé à les menacer », avait-elle déclaré à l’époque.

M. Al-Taay est en liberté sous caution stricte car la police s’inquiète pour la sécurité de la communauté compte tenu de sa précédente condamnation pour agression.

Une partie de ses conditions de libération sous caution incluent l’interdiction des banlieues où les Juifs pourraient se rassembler dans l’est de Sydney, notamment Bellevue Hill, Double Bay, Woollahra, Queens Park, Bondi Beach, Bondi Junction, Tamarama, Dover Heights, Rose Bay, Vaucluse, Watsons Bay et Randwick.

Il lui est également interdit d’assister à toute manifestation ou rassemblement et doit respecter un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin.

L’affaire reviendra devant les tribunaux le 15 décembre.