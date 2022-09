Un homme tente de s’introduire par effraction dans la maison de Mahesh Babu et se fait arrêter

Une personne aurait tenté de pénétrer par effraction dans la maison de Mahesh Babu au milieu de la nuit mardi. L’homme a ensuite été identifié comme étant Krishna. Il a tenté d’entrer dans les locaux en escaladant le mur d’enceinte. Le personnel de sécurité a découvert l’incident après que l’homme ait commencé à gémir de douleur. La police a été immédiatement informée de la même chose par le personnel de sécurité de Mahesh Babu. La police l’a emmené dans un hôpital de la ville pour y être soigné.

Krishna serait originaire d’Odisha. Il avait récemment déménagé à Hyderabad et travaillait dans une pépinière. La police n’a pas encore révélé l’intention de Krishna derrière la tentative d’effraction dans la maison de Mahesh Babu. Une plainte a été déposée contre lui et des enquêtes sont en cours.

Pendant ce temps, la mère de Mahesh Babu, Indira Devi, est décédée le 28 septembre, mercredi. Elle souffrait de problèmes liés à l’âge depuis un certain temps.

“Smt. Ghattamaneni Indira Devi, épouse de l’acteur vétéran Krishna et mère de Mahesh Babu est décédée il y a peu de temps. Elle souffrait de maladie depuis un certain temps maintenant. Sa dépouille mortelle sera conservée aux studios Padmalaya pour que les fans la visitent à 9 heures du matin aujourd’hui et plus tard, les derniers rites seront exécutés à Maha Prasthanam », a lu un communiqué de la famille de Mahesh Babu.

Pendant ce temps, Mahesh Babu travaille actuellement sur un film dont on parle beaucoup avec le réalisateur Trivikram, provisoirement intitulé SSMB28. Cependant, à la suite de la mort de sa mère, des sources proches de l’acteur ont déclaré que Mahesh Babu ferait une pause d’environ 15 jours à partir du calendrier de tournage du film.

