Un homme tente de s’introduire dans l’appartement de la chanteuse Taylor Swift et se fait arrêter

Un homme a été arrêté devant l’immeuble d’appartements de la chanteuse Taylor Swift à New York après avoir tenté d’entrer chez elle jeudi matin. Selon la déclaration du département de police de New York obtenue par E! News, les témoins ont appelé le numéro des services non urgents de New York pour signaler qu’un homme conduisait à contresens dans la rue Swift vers 5 heures du matin le jeudi 27 janvier. »

Tel que rapporté par ANI, « L’homme est entré en collision avec des toilettes portables dans cette rue, puis a fait marche arrière et a heurté une partie du trottoir », a déclaré la police selon le point de vente. Après être sorti de son véhicule, l’homme a tenté de retirer le système d’interphone d’un immeuble en le retirant, selon la déclaration du NYPD obtenue par E! Des nouvelles. La police a déclaré que l’homme tentait d’accéder. Après avoir échoué, il s’est éloigné et a ensuite été approché par des agents, qui l’ont placé en garde à vue.

Le NYPD a informé qu’aucun dommage structurel n’avait été causé au bâtiment. On ne sait pas non plus si Swift se trouvait dans son appartement de New York au moment de l’incident. Selon le NYPD, l’homme a été accusé de conduite en état d’ébriété et de conduite avec facultés affaiblies. « La police a remarqué qu’il y avait une bouteille dans sa voiture qui semblait être de l’alcool. Ils ont également senti une odeur d’alcool sur lui lorsqu’il est sorti de la voiture après avoir percuté le pot porto, alors la police a fait un alcootest », a déclaré une source à E! Des nouvelles. Au fil des ans, le chanteur de 32 ans a été la cible de menaces, d’invasions de domicile et de harcèlement.

Selon E! News, le lauréat de 11 Grammy Awards a plaisanté plus tôt dans une interview en 2019 « J’essaie de ne jamais vraiment dire où je suis le plus parce que, comme toutes mes adresses sont sur Internet, les gens ont tendance à se présenter sans y être invités. Comme, vous savez, des mecs qui pensent que nous avons un mariage imaginaire. « Elle avait également révélé qu’elle portait un pansement de bandage de qualité militaire QuikClot, qui est pour les blessures par balle ou par arme blanche, car selon elle, » Vous avez assez de harceleurs essayant de pénétrer dans votre maison et vous sortez de commencez à vous préparer pour les mauvaises choses. »Taylor Swift a eu des résidences réparties à travers les États-Unis, notamment à Nashville, Los Angeles, Rhode Island et Beverly Hills.