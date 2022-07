Un homme tente de s’introduire dans la base de l’US Space Force pour avertir de la guerre “Alien vs Chinese Dragon”

Un homme de 29 ans, originaire de Floride aux États-Unis, a été arrêté après avoir tenté de s’introduire par effraction dans une base de la Force spatiale à l’aide d’une voiture volée. Son objectif était d’avertir le gouvernement américain d’une “guerre imminente entre extraterrestres et dragons chinois”. Identifié comme Corey Johnson, l’homme aurait volé une Ford F150 2013 plusieurs jours avant de se rendre à la Patrick Space Force Base dans le comté de Brevard en Floride, rapporte Fox35. Il s’est ensuite rendu à la base militaire. Pour entrer, il a déclaré aux responsables qu’il était en mission urgente du président américain Joe Biden pour avertir les responsables des extraterrestres combattant les dragons chinois. Il est maintenant accusé de grand vol d’un véhicule à moteur.

Son affidavit d’arrestation révèle que Johnson a déclaré aux autorités que le président Joe Biden lui avait ordonné de voler le camion et de se rendre à la base de la Force spatiale pour avertir “le gouvernement là-bas avait des extraterrestres américains qui se battaient avec des dragons chinois”. Selon CBS42, sa caution a été fixée à 3 000 $.

La Patrick Space Force Base est située à environ 28 km du Kennedy Space Center. Il abrite Space Launch Delta 45. Il exploite et entretient les lancements de missiles et de fusées de la gamme Est.

Pendant ce temps, plus tôt, un homme de Floride a appelé les flics pour s’assurer que la méthamphétamine en sa possession était bien de la méthamphétamine. Comme on pouvait s’y attendre, il a été arrêté pour possession de ladite drogue. L’homme craignait d’avoir été dupé en achetant des sels de bain déguisés en méthamphétamine. Maintenant, bien sûr, il a bien plus de raisons de s’inquiéter. Thomas Eugene Colucci a appelé le bureau du shérif du comté de Hernando pour leur expliquer comment il avait acheté la méthamphétamine à un homme qu’il avait rencontré dans un bar local. Il leur a dit qu’il était un toxicomane expérimenté et qu’il savait donc ce qu’il aurait dû ressentir. Il a donné son adresse aux flics et leur a demandé de venir.

“Comme demandé, un adjoint a effectué un test sur le terrain sur un échantillon de la substance cristalline blanche de chacun des sacs. La substance des deux sacs a été testée positive pour la méthamphétamine », a écrit le bureau du shérif dans un message sur Facebook. Colucci leur a remis la drogue dans deux sachets lorsqu’ils sont venus chez lui.

