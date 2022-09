Un homme tente de mettre le feu à la base d’entraînement des stars russes du patinage – médias

L’incident s’est produit aux premières heures de mercredi matin à Moscou

Un homme a tenté de mettre le feu à un complexe sportif de Moscou utilisé par le célèbre entraîneur de patinage artistique Eteri Tutberidze et un certain nombre de ses stars, dont la championne olympique de Pékin 2022 Anna Shcherbakova, selon les médias locaux.

L’incident s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi lorsqu’un homme s’est approché du complexe Khrustalny sur la rue Profsoyuznaya dans le sud de la capitale russe.

L’homme aurait versé un liquide inflammable près d’une fenêtre et y aurait mis le feu avant de s’enfuir. Le personnel de sécurité a rapidement éteint l’incendie avant que des dommages importants ne soient causés.

La patinoire de Khrustalny est l’une des plus célèbres de Russie et est régulièrement utilisée par Tutberidze et son écurie de stars, dont les médaillées d’or et d’argent de Pékin Shcherbakova et Alexandra Trusova, ainsi que la détentrice du record du monde féminin Kamila Valieva.

La patinoire fait partie du réseau sportif et éducatif “Sambo-70”, le service de presse de l’organisation indiquant à RIA Novosti que “Tout le monde est bien vivant, personne n’a été blessé.”

La chaîne Baza Telegram a partagé des images d’un homme portant un gilet orange vif s’approchant du complexe et essayant d’allumer un incendie.

Selon Baza, le soi-disant incendiaire a versé du liquide – vraisemblablement de l’essence mélangée à de l’huile – dans une fissure près d’une fenêtre avant de l’allumer à la deuxième tentative, puis de s’enfuir lorsque de la fumée est apparue.

Il a été suggéré que l’homme, dont l’identité reste inconnue, visait peut-être un bureau de vote voisin, bien que Baza ait rapporté que la police avait rejeté cette version des événements car le bureau n’est pas situé près de ce côté du bâtiment.

Le président de Sambo-70, Renat Laishev, n’a pas exclu l’idée que des parents mécontents pourraient être à l’origine de l’incident, le centre n’étant pas en mesure de répondre à la forte demande de jeunes espoirs de patinage pour s’y entraîner.

«Je veux juste dire que récemment, tout le monde est devenu tellement fou que leurs enfants ne devraient s’entraîner qu’à Khrustalny. Il y avait beaucoup d’appels, de questions, de conversations. Je pense que ce sont des choses liées. Je ne connais pas les détails », Laishev a déclaré à RBC Sport.

Utilisant souvent Khrustalny comme base, Tutberidze a connu un succès fulgurant avec son groupe de patineurs ces dernières années.

Cela inclut la récolte actuelle Valieva, Shcherbakova et Trusova, mais aussi les médaillées d’or et d’argent olympiques 2018 Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva – qui sont toutes deux d’anciennes championnes du monde.