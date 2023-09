Un homme tenant un chien dans une voiturette de golf mène la police à sa poursuite

Les poursuites policières à grande vitesse sont courantes à Los Angeles, mais la poursuite policière dans la vallée de San Fernando dimanche soir a été extraordinaire : le suspect fuyait la police dans une voiturette de golf lente tout en tenant un chien sur ses genoux.

L’homme était recherché pour une agression avec une arme mortelle, selon la police de Los Angeles.

L’homme non identifié était peut-être armé d’un couteau et a menacé de blesser le chien, a déclaré l’officier du LAPD Norma Eisenman. La police est intervenue peu après 21 heures au bloc 18700 du boulevard Ventura, où une voiturette de golf de sécurité sans surveillance avait été volée. L’homme a mené la police dans une poursuite lente autour de Tarzana avec le chien sur ses genoux.

Vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrait l’homme torse nu conduisant avec une main sur le volant, tandis que son autre main tenait le chien contre son corps.

L’homme a arrêté la voiturette de golf près d’Oxnard Street et de Laurel Canyon Boulevard, dans le quartier de Valley Glen, à 21 h 44, a déclaré Eisenman. Les policiers ont abordé l’homme dans un parking et l’ont placé en garde à vue. selon la vidéo de KTLA-TV Channel 5. Après la poursuite, le chien a couru nerveusement autour des policiers alors que les sirènes retentissaient et que les hélicoptères tournaient au-dessus de lui.

Le chien a été restitué aux membres de la famille de l’homme, selon la police. Le suspect a ensuite été hospitalisé, mais la police n’a pas précisé si ses problèmes de santé étaient liés à son arrestation. Après avoir obtenu son autorisation médicale, le suspect sera incarcéré, a indiqué la police.