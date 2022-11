Un homme témoigne à propos des coups portés à Hawaï, il dit qu’il s’agissait d’un crime de haine

HONOLULU (AP) – Un homme blanc qui dit avoir été victime d’un crime de haine lorsque deux hommes hawaïens l’ont agressé alors qu’il réparait une maison qu’il avait achetée dans leur village éloigné de Maui a témoigné mercredi que ses agresseurs étaient motivés par la race, même si il a reconnu qu’aucun commentaire raciste ne pouvait être entendu dans la vidéo prise lors du passage à tabac de 2014.

Christopher Kunzelman a déclaré que les hommes l’avaient battu et lui avaient dit qu’aucun Blanc ne vivrait jamais dans le village de Kahakuloa – un commentaire qui n’est pas entendu dans les images. Kaulana Alo-Kaonohi et Levi Aki Jr. sont jugés pour un chef d’accusation fédéral chacun de crime de haine. Leurs avocats de la défense ne nient pas l’agression, mais affirment que leurs actions étaient motivées par l’attitude légitime et irrespectueuse de Kunzelman – et non par sa race.

Alo-Kaonohi et Aki ont donné des coups de poing, des coups de pied et utilisé une pelle pour battre Kunzelman, le laissant avec des blessures, notamment une commotion cérébrale, deux côtes cassées et un traumatisme crânien et abdominal, ont déclaré les procureurs américains.

Interrogé par Salina Kanai, une défenseure fédérale d’Alo-Kaonohi, Kunzelman a reconnu que les hommes étaient furieux que Kunzelman ait précédemment coupé les serrures des portes du village, mais n’a fait aucune mention de sa race.

“Il ne parle pas de votre couleur de peau, il ne parle pas de votre race”, a déclaré Kanai à propos d’Alo-Kaonohi, que l’on entend dans la vidéo l’appeler “brah” et “mon pote”.

Kanai a déclaré qu’Alo-Kaonohi, lors d’une tirade pleine de jurons sur les serrures, n’avait pas qualifié Kunzelman de “haole”, un mot hawaïen qui peut signifier une personne blanche.

Kunzelman a répondu: “Correct, pas encore.”

Plus de cinq minutes après le début de l’incident, qui a été enregistré par des caméras sur le véhicule de Kunzelman garé sous la maison, il n’y a eu qu’une seule expression raciale, a déclaré Kanai.

“Tu es un haole, hein”, a déclaré Aki dans l’enregistrement.

La vidéo montre ce qui se passe en bas, y compris Aki faisant les cent pas avec une pelle sur son épaule. La vidéo capture le son provenant de l’étage, où Kunzelman a déclaré avoir été battu, mais pas d’images.

Ce qui n’est pas audible dans la vidéo, ce sont les hommes qui l’appellent “haole” de manière désobligeante et menacent de lui tirer dessus avec leur propre arme, même s’ils criaient, a déclaré Kunzelman.

Kunzelman a témoigné que lui et sa femme avaient décidé de déménager à Maui depuis Scottsdale, en Arizona, après avoir reçu un diagnostic de sclérose en plaques. Il a dit que sa femme aimait l’île.

Une femme hawaïenne lui a rendu visite dans ses rêves et lui a dit d’acheter la maison délabrée en bord de mer, a-t-il dit, que lui et sa femme ont achetée sans le voir pour 175 000 $ après avoir trouvé une liste en ligne.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press