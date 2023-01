Un homme tape un mot de passe long à un rythme rapide pour déverrouiller l’iPhone ; Internet sous le choc

Une vidéo d’un utilisateur d’iPhone déverrouillant son téléphone alors qu’il voyageait dans le métro a laissé les utilisateurs perplexes. Dans la vidéo, on pouvait voir la personne taper un mot de passe extrêmement long pour déverrouiller son téléphone. Cette vidéo est à nouveau à la mode sur les réseaux sociaux. Les images sont enregistrées dans un train au Japon où un homme débite un code d’au moins 50 chiffres à une vitesse incroyable avant d’avoir enfin accès à son iPhone.

Juste après le partage de la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont commenté la vidéo. Un utilisateur a écrit : “Cela pourrait faire partie du pack de démarrage “J’ai une petite amie surprotectrice”. Un autre utilisateur a commenté : “Je pensais que mes 20 chiffres étaient longs, je devrais le faire plus long que”. “Je m’en tiendrai à l’utilisation de mon empreinte digitale”.

Certains utilisateurs ont également qualifié la vidéo de fausse. Ils ont souligné que le téléphone était déjà déverrouillé ; il appuyait simplement sur beaucoup de chiffres sur le clavier pour faire croire aux gens qu’il écrivait le mot de passe.

La légende de la vidéo se lit comme suit : “Le code d’accès iPhone le plus long au monde ! [INSANELY LONG!]”. La récente vidéo virale a été publiée sur le compte YouTube @SmoqkyGuilt. Depuis que la vidéo a été partagée en ligne, elle a recueilli plus de 53 000 vues et des centaines de likes.

Regardez la vidéo ici

De nos jours, les mots de passe des réseaux sociaux doivent contenir une combinaison de caractères spéciaux, de chiffres et de mots. On peut choisir un long mot de passe pour garder les pirates à distance. La vidéo montre un navetteur japonais déverrouillant son téléphone avec le code d’accès le plus long au monde. Cette personne tape sur l’écran du téléphone pendant une dizaine de secondes jusqu’à ce que son téléphone soit déverrouillé.

