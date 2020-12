Un homme de Taiwan nommé Jin Wu a eu la chance d’acheter récemment une console PlayStation 5 à un tarif réduit. Il était tellement ravi du prix à un moment où le monde entier se battait pour mettre la main sur la console de nouvelle génération qu’il a demandé à son acheteur la raison de la vente à prix réduit.

À sa grande surprise, il y avait une triste histoire qui méritait les masses et c’est exactement ce que Jin Wu a fait. L’homme a pris ses poignées de médias sociaux et a déclaré que l’acheteur avait menti à sa femme pour qu’elle achète la console. Apparemment, il lui avait dit que c’était un purificateur d’air. Bien que la console de jeu blanche et noire ressemble à un purificateur d’air, il avait fait un pari dangereux en pensant qu’elle ne le remarquerait pas.

Jin Wu a déclaré que la vente était suspecte dès le début car une femme était en jeu et elle ne semblait pas être une « joueuse ».

De plus, la console était proposée à un prix inférieur à ce qui était vu en ligne. Lorsque Jin Wu est allé acheter le produit, un homme d’âge moyen était arrivé, quelqu’un qui est passé en tant que joueur, selon notre narrateur.

Puis Jin Wu a demandé où il avait trouvé la console. À cela, l’homme a répondu en disant: «Pchome», un important marché en ligne taïwanais. Puis Jin Wu a posé: « Oh, vous êtes très rapide pour réserver la console » et a demandé s’il avait réservé deux consoles et c’est la raison pour laquelle il en a vendu une.

Cela a conduit l’homme à révéler que c’était sa femme qui voulait le vendre. Bien qu’il ait acheté la console malgré la forte demande, elle s’est assurée qu’une fois que sa femme avait découvert qu’il lui avait menti au sujet de l’achat d’un purificateur d’air, la console de jeu était hors de propos et avec elle le prix réduit.

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier pour le lancement de la PS5, notre plus grand lancement de console jamais lancé. La demande de PS5 est sans précédent, nous voulions donc confirmer que davantage de stock de PS5 arriveront chez les détaillants avant la fin de l’année – veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux. – PlayStation (@PlayStation) 25 novembre 2020

Eh bien, le triste incident s’est avéré bénéfique pour Jin Wu lorsqu’il a réussi à s’emparer d’une toute nouvelle console à un prix moins cher. La sortie de la PS 5 a connu une demande sans précédent, et Sony avait précédemment révélé qu’il avait assisté au «plus grand lancement de console jamais réalisé» avec la PS 5 et qu’il ajoutera plus d’inventaire PlayStation 5 pour les détaillants avant la fin de l’année.